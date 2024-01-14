ABD Savunma Bakanı Austin kansere yakalandı: Tedavisi sürüyor ve sağlık durumu iyi

Geçtiğimiz ay ABD’nin New York şehrinin Crown Heights semtinde yer alan bir Ortodoks Yahudi sinagogunun altında, yasadışı kazılmış gizli bir tünel keşfedildi. Yahudilerin kapatılmaması için polise direniş gösterdiği gizli tünelden bebek pusetinden kan lekeli yataklara kadar dikkat çeken birçok materyal çıkarıldı. Yaşananlar; Yahudilerin, Yahudi olmayan çocukların kanını almak için kullandığı ‘iğneli fıçı’ geleneğini gündeme getirdi. Peki nedir bu iğneli fıçı? İşte Avrupa'ya kabus olan sözde gelenekten kan donduran detaylar…