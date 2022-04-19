ABD Savunma Bakanlığı: Donbass’ta 76 Rus taburu bulunuyor

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ukrayna içindeki (Donbass) toplam Rus taburlarının sayısı 76’ya kadar çıkıyor. Son birkaç günde 11 tabur eklendi. Şu anda tam olarak nerede oldukları söylenemiyor ancak tüm bu taburlar doğuda ve güneyde bulunuyor. Kuzeyde, Ruslar Harkiv civarını bombalamaya devam ediyor. Ukrayna'nın İzyum kentinin güneyi ve güneydoğusunda da çatışmalar devam ediyor" denildi.

DÜNYA Zelenskiy: Rusya Donbas için savaşa başladı

KARA KÖPRÜSÜ OLUŞTURMA PLANI

Nisan ayının başında düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Putin'in amacı, Donbass'ın tamamını kontrol etmeye çalışmak ve Donbass ile Rusya arasında bir kara köprüsü kurmaktır. Başkan Putin'in tüm Ukrayna'yı kontrol etme arzusundan vazgeçtiğine dair hiçbir belirti görmedik. Bu yüzden hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu uzun bir süre devam edebilir” ifadelerini kullanmıştı.

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DÜNYA Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk bölgesinde Ukrayna'ya ait bir Mig-29 savaş uçağını düşürdük

Rusya’nın doğu ve güneyden başlattığı taarruzda Mariupol, Odessa ve Mıkolayiv kentlerinin kilit kentler olduğu düşünülüyor.