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Dünya ABD Savunma Bakanlığı Donbassta 76 Rus taburu bulunuyor
AVRUPA

ABD Savunma Bakanlığı: Donbass’ta 76 Rus taburu bulunuyor

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Donbass bölgesinde ve ülkenin güneydoğusunda 76 Rus taburunun bulunduğunu, bunların 11’inin son birkaç günde eklendiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
ABD Savunma Bakanlığı: Donbass’ta 76 Rus taburu bulunuyor
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ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ukrayna içindeki (Donbass) toplam Rus taburlarının sayısı 76’ya kadar çıkıyor. Son birkaç günde 11 tabur eklendi. Şu anda tam olarak nerede oldukları söylenemiyor ancak tüm bu taburlar doğuda ve güneyde bulunuyor. Kuzeyde, Ruslar Harkiv civarını bombalamaya devam ediyor. Ukrayna'nın İzyum kentinin güneyi ve güneydoğusunda da çatışmalar devam ediyor" denildi.

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KARA KÖPRÜSÜ OLUŞTURMA PLANI

Nisan ayının başında düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Putin'in amacı, Donbass'ın tamamını kontrol etmeye çalışmak ve Donbass ile Rusya arasında bir kara köprüsü kurmaktır. Başkan Putin'in tüm Ukrayna'yı kontrol etme arzusundan vazgeçtiğine dair hiçbir belirti görmedik. Bu yüzden hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu uzun bir süre devam edebilir” ifadelerini kullanmıştı.

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