ABD Suudi Arabistan'a Patriot ve asker gönderecek

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'a yönelik son saldırıların ışığında ve onların talebi üzerine, Bakan Mark Esper, ABD'nin krallığa şu ekipmanları sevk edileceğini duyurdu: Bir Patriot bataryası, 4 sentinel radar ve yaklaşık 200 asker." dedi.

"Sevkiyat önemli katkı sağlayacak"

ABD askerleri

Hoffman, bu sevkiyatın, Suudi Arabistan'ın sivil ve askeri alt yapılarını korumaya yönelik hava ve füze savunma kabiliyetine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Bakanın ek kuvvetlerin hazırlanmasına onay verdiğini kaydeden Sözcü, "Bakan ayrıca, sevkiyata hazır emri için ek kuvvetlerin hazırlanmasına onay verdi. Bunları sevk etmek konusunda henüz herhangi bir karar yokken bu kuvvetler harbe hazırlık durumu sağlayacaktır. Bu ek kuvvet, 2 Patriot bataryası ve bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi'ni de kapsıyor." ifadelerini kullandı.

Hoffman, bu adımların ABD'nin ortaklarına bağlılığının göstergesi olduğunu belirterek, "Diğer ülkeler de İran'ın getirdiği felaketleri dile getirdi ve onlara da Suudi Arabistan'ın savunmasını desteklemek için uluslararası çabalara destek vermesi çağrısında bulunuyoruz." vurgusu yaptı.

Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Saudi Aramco

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.

Saldırının ardında İran'ın olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken yaptığı açıklamada, bir kez daha petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" sözleriyle tanımlamıştı.

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Pompeo'yu, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa sürüklemek için aldatmaya çalışmakla suçlamış ve İran'ın saldırıyla ilgisi olmadığını savunmuştu. Trump ise ABD'nin savaşa hiç olmadığı kadar hazır olduğunu ancak savaşın en son seçenek olacağını belirtmişti.

Pompeo, daha sonra savaş söylemlerinden geri adım atarak, İran'a karşı uluslararası bir koalisyon kurma çabasında olduklarını ve "barışçıl bir çözüm" amaçladıklarını açıklamıştı.

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