ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Rus petrolünün ithalatı yasaklansın

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ukrayna-Rusya savaşı bağlamında Rusya petrolü ve gazının ithalatının yasaklanmasına destek verdiğini duyurdu. Beyaz Saray ise bu seçeneğin hala masada olduğunu ancak böyle bir adım atmadan önce, ABD'de son dönemde artan akaryakıt fiyatlarının daha da artmaması için birtakım önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor.