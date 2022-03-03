Dünya ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Rus petrolünün ithalatı yasaklansın
AMERİKA

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Rus petrolünün ithalatı yasaklansın

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ukrayna-Rusya savaşı bağlamında Rusya petrolü ve gazının ithalatının yasaklanmasına destek verdiğini duyurdu. Beyaz Saray ise bu seçeneğin hala masada olduğunu ancak böyle bir adım atmadan önce, ABD'de son dönemde artan akaryakıt fiyatlarının daha da artmaması için birtakım önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor.

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Haber Merkezi AA
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Rus petrolünün ithalatı yasaklansın
Nancy Pelosi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya'ya uygulanan yaptırımların ileri adımları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"RUSYA'DAN PETROL İTHALATI YASAKLANSIN"

  • ABD'de gaz ve petrol fiyatlarının yükselmesini istemediğini belirten Pelosi, "Ama Rusya'dan petrol ve gaz ithalatının yasaklanmasından yanayım, yasaklansın." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya'ya yönelik sert ekonomik yaptırımlar uygulayan ABD'nin, Rusya petrolü ve gazına ithalat yasağı getirip getirmeyeceği son günlerde tartışılıyor.

"ÖNLEM ALINMALI"

  • Beyaz Saray ise bu seçeneğin hala masada olduğunu ancak böyle bir adım atmadan önce, ABD'de son dönemde artan akaryakıt fiyatlarının daha da artmaması için birtakım önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor.

Öte yandan Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsay Graham, Rusya'nın, Ukrayna savaşından dolayı "savaş suçlusu" olarak yargılanması ve ABD tarafından kınanması talebinde bulundu.

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