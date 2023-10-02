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Dünya

ABD ve Fransa'dan tehlikeli çağrı: Ermenistan'ı silahlandırmalıyız

Azerbaycan'ın anti terör operasyonu sonrası ABD'de kongre üyelerinden Ermenistan'a destek mesajları gelmeye devam ediyor. Ukrayna örneği verilerek, Ermenistan'a şimdiden askeri destek sağlanması gerektiği savunuldu. Azerbaycan'a güvenlik desteğinin sonlandırılması istenirken, Fransa da Erivan'ın savunma ihtiyaçlarını incelemeye başladı. Öte yandan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu askeri müdahalede bulunup bulunmayacakları sorusuna cevap verdi.

12:11 . 2/10/2023 Pazartesi
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ABD'de Kongre üyelerinden Ermenistan'a destek mesajları geldi.

ABD'de Kongre üyelerinden Ermenistan'a destek mesajları geldi.

Azerbaycan
toprağı Karabağ'da diz çöken yasa dışı silahlı Ermeni unsurlarına ABD sahip çıkmaya başladı.

Kongre üyeleri, Ermenistan'a destek niteliğinde adımların hesaplarını yapıyor.

Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Sherman, ABD'nin "işgali" önlemek için Ermenistan'ı uygun savunma silahlarıyla silahlandırması gerektiğini öne sürdü.

Ermenistan'a silah sevkiyatı talebi

Erivan yönetimine destek verilmesi gerektiğini Ukrayna örneği üzerinden dile getiren Sherman, şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna'nın silahlı saldırı nedeniyle toprak kaybetmemesi gerektiğini söylemek pek mantıklı değil ama Ermenilerin toprak bütünlüğü ABD'nin ulusal çıkarı değil.

10 yıl önce ısrarla söylediğim gibi, 2014 işgalinden önce Ukrayna'yı daha fazla silahlandırmalıydık.

Senatör Gary Peters ise ABD'nin Azerbaycan'a güvenlik yardımını yasaklayan yasa tasarısı sundu.

Azerbaycan karşıtı çağrı: Güvenlik yardımını durduralım

Peters, Bakü'ye yönelik algı oluşturmaya çalıştığı açıklamasında şöyle dedi:

Azerbaycan hükümeti, askeri kaynaklarını Ermenistan ve Dağlık Karabağ halkına yönelik şiddetli saldırılar gerçekleştirmek için kullanabileceğini ve kullanacağını açıkça ortaya koydu.

Bölgedeki saldırganlığına son verene kadar Azerbaycan'a ilave Amerikan yardımını engellemek için bu yasayı çıkarmalıyız.

Geçtiğimiz hafta Peters, Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın bazı Azerbaycan hükümet yetkililerine yaptırım uygulaması çağrısında bulunmuştu.

"Ermenistan'ın savunma ihtiyaçlarını inceliyoruz"

Öte yandan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ermenistan'ın savunma ihtiyaçlarını incelediklerini söyledi.

Franceinfo'ya verdiği röportajda Lecornu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ermenistan'la ilgili durumu bizzat takip ettiğini söyledi.

"Macron bizzat takip ediyor"

Lecornu, Ermenistan'ı desteklemek için askeri müdahalede bulunup bulunmayacakları sorusuna şu yanıtı verdi:

Cumhurbaşkanı, Ermenistan'ı seven veya Ermenistan'la bağları olan birçok Fransız için önemli olan bu konuyu bizzat takip ediyor.

Askeri müdahale sorusu

Olası askeri müdahale sorusuna ilişkin Lecornu, bunun olabileceğine inanmadığını ancak bu sorunun yanıtını vermenin Macron'a bağlı olduğunu kaydetti:

  • Her halükârda, Ermenistan'ın kendini savunabilmesi için gelen taleplere bakmak elbette bizim yaptığımız bir şey.


#Ermenistan
#Frsansa
#silah sevkiyatı
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