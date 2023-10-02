ABD ve Fransa'dan tehlikeli çağrı: Ermenistan'ı silahlandırmalıyız

ABD'de Kongre üyelerinden Ermenistan'a destek mesajları geldi.
Kongre üyeleri, Ermenistan'a destek niteliğinde adımların hesaplarını yapıyor.
Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Sherman, ABD'nin "işgali" önlemek için Ermenistan'ı uygun savunma silahlarıyla silahlandırması gerektiğini öne sürdü.
Ermenistan'a silah sevkiyatı talebi
Erivan yönetimine destek verilmesi gerektiğini Ukrayna örneği üzerinden dile getiren Sherman, şu ifadeleri kullandı:
Ukrayna'nın silahlı saldırı nedeniyle toprak kaybetmemesi gerektiğini söylemek pek mantıklı değil ama Ermenilerin toprak bütünlüğü ABD'nin ulusal çıkarı değil.
10 yıl önce ısrarla söylediğim gibi, 2014 işgalinden önce Ukrayna'yı daha fazla silahlandırmalıydık.
Senatör Gary Peters ise ABD'nin Azerbaycan'a güvenlik yardımını yasaklayan yasa tasarısı sundu.
Azerbaycan karşıtı çağrı: Güvenlik yardımını durduralım
Peters, Bakü'ye yönelik algı oluşturmaya çalıştığı açıklamasında şöyle dedi:
Azerbaycan hükümeti, askeri kaynaklarını Ermenistan ve Dağlık Karabağ halkına yönelik şiddetli saldırılar gerçekleştirmek için kullanabileceğini ve kullanacağını açıkça ortaya koydu.
Bölgedeki saldırganlığına son verene kadar Azerbaycan'a ilave Amerikan yardımını engellemek için bu yasayı çıkarmalıyız.
Geçtiğimiz hafta Peters, Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın bazı Azerbaycan hükümet yetkililerine yaptırım uygulaması çağrısında bulunmuştu.
"Ermenistan'ın savunma ihtiyaçlarını inceliyoruz"
Öte yandan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ermenistan'ın savunma ihtiyaçlarını incelediklerini söyledi.
Franceinfo'ya verdiği röportajda Lecornu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ermenistan'la ilgili durumu bizzat takip ettiğini söyledi.
"Macron bizzat takip ediyor"
Lecornu, Ermenistan'ı desteklemek için askeri müdahalede bulunup bulunmayacakları sorusuna şu yanıtı verdi:
Cumhurbaşkanı, Ermenistan'ı seven veya Ermenistan'la bağları olan birçok Fransız için önemli olan bu konuyu bizzat takip ediyor.
Askeri müdahale sorusu
Olası askeri müdahale sorusuna ilişkin Lecornu, bunun olabileceğine inanmadığını ancak bu sorunun yanıtını vermenin Macron'a bağlı olduğunu kaydetti:
- Her halükârda, Ermenistan'ın kendini savunabilmesi için gelen taleplere bakmak elbette bizim yaptığımız bir şey.