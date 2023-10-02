ABD ve Fransa'dan tehlikeli çağrı: Ermenistan'ı silahlandırmalıyız

Perşembe günü bu köşede “Diaspora, Lobi ve Menendez” başlıklı yazıda, diaspora topluluklarının etkileri üzerine bir çerçeve çizerek diasporaların bulundukları ülkelerdeki siyasete müdahale etme biçimleri ve lobicilik faaliyetlerini analiz etmiştim. Bugünkü yazıya da bir zemin teşkil eden diasporaların, uluslararası ilişkilere etkileri müstakil bir başlık olarak tartışılmaya değer. Örneğin son yıllarda Dağlık Karabağ’ın özgürleştirilmesi ile başlayan süreçte yaşanan tartışmalarda ABD ve Fransa’daki