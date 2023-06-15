ABD ve İran esir takası için anlaşmak üzere: Umman kritik temas için devreye girdi

Umman Dışişleri Bakanı, İran ile ABD, esir takası konusunda anlaşmaya yakın olduğunu açıkladı.

Al-Monitor internet sitesine röportaj veren Busaidi, İran ile ABD arasında dolaylı olarak sürdürülen esir takası anlaşması görüşmelerine ilişkin bilgi paylaştı.

İki ülkenin esir takası anlaşmasının ayrıntılarında çözüme yakın olduğunu belirten Busaidi, “ Yaklaştıklarını söyleyebilirim. Muhtemelen, geriye yalnızca teknik konular kalıyor. ” ifadelerini kullandı.

2015 nükleer anlaşmasını canlandırmak için yeni çabalar yürüten Washington ve Tahran'ın ciddiyetini hissettiğini kaydeden Busaidi, İran ile ABD'nin, İran'ın yurt dışındaki mallarının serbest bırakılması ile ilgili hem bir çerçeve hem de bir zaman çizelgesi oluşturmaya çalıştığını ifade ederek, bu konuda da çözümün yakın olduğunu vurguladı.

Ekonomi ve Maliye Bakanı İhsan Handuzi, 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, "İran'ın Güney Kore gibi ülkelerde tutulan kaynaklarının önümüzdeki haftalarda serbest bırakılacağını umuyoruz." diye konuşmuştu.

İran, 10 Haziran'da Irak'ta dondurulan varlıklarından 2 milyar 700 milyon doların serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Bölgesel çatışmalarda arabuluculuk rolünü etkin bir şekilde oynayan Umman, esir takası da dahil olmak üzere 2015 nükleer anlaşmasının yeniden canlanmasını engelleyen sorunların aşılması için Tahran ve Washington'a yardım etme çabalarında aktif olarak yer aldı.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın Tahran'a yaptığı ilk resmi ziyaretin arifesinde Maskat yönetimi, İran ile Belçika arasında bir esir takası anlaşmasına aracılık etmişti.

Anlaşma sonucunda, İran, Belçika ile Umman aracılığında yapılan tutuklu takasıyla Belçika'da "terör" suçundan tutuklu İranlı diplomat Esedullah Esedi'nin serbest bırakıldığını açıklamıştı.

İranlı milletvekili Fedahuseyn Maliki bugün, Tahran ile Washington arasında " resmi olmayan " doğrudan görüşmeler yapıldığını ve dolaylı görüşmelerin bazılarında da sonuca ulaştıklarını söylemişti.

Maliki dolaylı görüşmelerin İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve tutuklu takası gibi konuları kapsadığını aktarmıştı.

İran ve ABD arasındaki görüşmeler devam ediyor

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani ile Beyaz Saray'ın İran Özel Temsilcisi Robert Malley'in ABD'de birkaç kez bir araya geldiği ve görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğine dair iddialar son zamanlarda uluslararası medyada yer bulmuştu. İran medyası ise Umman'da İran ve ABD arasında dolaylı görüşmeler yapıldığını duyurmuştu.

ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle İran'ın Irak'ta dondurulan yaklaşık 10 milyar dolar olduğu söylenen varlıklarından 2 milyar 700 milyon doların 10 Haziran'da serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Son olarak önceki gün İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD ile dolaylı görüşmeler yaptıklarını doğrulamıştı.







