Dünya ABD yaptırımları savaşın bir alternatifi olarak görüyor
AMERİKA

ABD yaptırımları 'savaşın' bir alternatifi olarak görüyor

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD'nin İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere uyguladığı yaptırımların "savaşın bir alternatifi" olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Katar'ın başkenti Doha'da katıldığı "19. Doha Forumu"nda CNBC televizyonuna açıklamalarda bulundu.

ABD'nin bazı ülkelere yönelik yaptırımlarını değerlendiren Mnuchin, "Yaptırımları kullanmamızın nedeni askeri çatışmalara önemli bir alternatif olması ve işe yaradığına da inanıyorum. Kuzey Kore olsun, İran olsun ya da diğer yerler, sorumluluğu ciddiye alıyoruz." diye konuştu.

  • Mnuchin, forumda yaptığı konuşmada da ABD'nin, İran gerekli koşulları yerine getirdiğinde tüm yaptırımları kaldıracağını söyledi ancak gerekli koşulların ne olduğuna dair detay vermedi.

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