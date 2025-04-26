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ABD Yemen'i vuruyor: Sana ve Sada yine hedef oldu

ABD Yemen'i vuruyor: Sana ve Sada yine hedef oldu

23:0426/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD'nin, Yemen'in başkenti Sana ile Sada kentine hava saldırıları düzenlediği belirtildi. Saldırılar sonrası can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi. Husiler, 15 Mart'tan bu yana Yemen'e 1200'den fazla hava saldırısı düzenlediğini, saldırılarda yüzlerce sivilin öldüğünü ve yaralandığını açıklamıştı.

Yemen'de İran destekli Husilere ait El-Mesire televizyonuna göre, ABD savaş uçakları, Sana'nın kuzeyindeki Beni el-Haris ilçesinde yerleşim yerini ve Sebin ilçesinde Lübnan Hastanesi yakınlarındaki evi hedef aldı.

ABD savaş uçakları, Sada kenti yakınlarına ise 3 hava saldırısı düzenledi.

Saldırılar sonrası can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD, dün de Sana ve Sada'ya hava saldırıları düzenlemişti.
Husilere bağlı Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ABD savaş uçaklarının 15 Mart'tan bu yana Yemen'e 1200'den fazla hava saldırısı düzenlediği, saldırılarda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Yemen'de 15 Mart sonrasında ABD'nin hava saldırılarında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 217 kişinin hayatını kaybettiği ve 436 kişinin yaralandığı kaydedildi.



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