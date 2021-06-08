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ABD yerine Çin formülü: İsrail rotayı Pekin’e çevirdi

ABD’nin İran ile nükleer müzakerelere geri dönmesinden rahatsız olan İsrail, Çin’in bölgede istikrarı sağlayabileceğini ve Ortadoğu’da ABD’nin yarattığı boşluğu doldurabileceğini düşünüyor.

Dış Haberler Yeni Şafak
​ABD yerine Çin formülü​: İsrail rotayı Pekin’e çevirdi
Fotoğraf: Arşiv

Terör devleti İsrail, bölgede ABD’yle rekabet etmesi için rotayı Çin’e çevirdi. ABD’nin Tahran yönetimiyle nükleer müzakerelerin yeniden başlamasına onay vermesinden tedirgin olan İsrail’in önde gelen think tank kuruluşlarından Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS), Çin’in bölgede daha aktif rol oynaması gerektiğine yönelik bir rapor yayımladı.

İSRAİL’İ İRAN’DAN KURTARABİLİR

  • INSS başyazarı Kevjn Lim’in hazırladığı rapora göre, dünya siyasetinde ağırlığını hissettirmek isteyen Çin, kendisini daha sorumlu bir küresel güç olarak göstermek amacıyla daha fazla çaba göstermeye başladı. Bu bağlamda Pekin yönetiminin Ortadoğu’da daha aktif rol oynayacağına inanan Lim, Çin’i, İsrail’i potansiyel İran tehdidinden kurtarabilecek birkaç aktörden biri olarak görüyor. İran’ın ABD yaptırımlarına karşı Pekin’le derin iş birliğinin olduğunu vurgulayan araştırmacıya göre Çin, Ortadoğu’da yeni bir denge kurabilir ve ipleri eline alabilir.

TAHRAN’A BASKI YAPILMALI

Çin’in İsrail için Tahran’la bağları asla koparmayacağını vurgulayan Lim, raporda, “Çin’i İran’a yaptırım yapmak için baskılamak ters tepebilir. İlk başlarda İran’ın tavrını yumuşatması için baskı yapılması gerekli” sözlerine yer verdi. İsrail’in Çin’i bu alanda teşvik etmesi gerektiğinin vurgulandığı raporda, “İsrail, Pekin yönetimini, İran’ın saldırganlığını azaltması için baskı yapması ve nükleer silahların yayılmasını engellemesi konusunda katı bir duruş sergilemesi için teşvik etmelidir” denildi.

ÇİN ZARARLI ÇIKAR

  • Öte yandan Ortadoğu’da daha aktif rol oynayacak bir Çin’in bölgede istikrar sağlaması, kendi ticaretine ve ekonomik çıkarlarına fayda sağlayacağına işaret edildi. Olası bir İran-İsrail çatışmasında Çin’in ticari faaliyetlerinin sekteye uğrayacağını söyleyen Lim, tansiyonun yükselememesi için Çin’in sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Lim, aksi takdirde bu işten zararlı çıkacak taraflardan birinin Pekin yönetimi olacağı konusunda da uyarıda bulundu.
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