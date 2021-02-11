Dünya ABD yine haddini aştı Bidenin sözcüsü Osman Kavala çağrısı yaptı
AMERİKA

ABD yine haddini aştı: Biden’in sözcüsü Osman Kavala çağrısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala'nın 'derhal serbest bırakılması' çağrısı yaptı.

Haber Merkezi Diğer
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price açıklama yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price açıklama yaptı.

Trump sonrası ABD'nin Türkiye'ye yönelik politikalarının nasıl olacağı merak edilirken, sözcülerinin yaptığı açıklamalardan pek bir şeyin değişmeyeceği izlenimi doğuyor.

"KAVALA DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "Osman Kavala aleyhindeki yanıltıcı suçlamalar, devam eden tutukluluğu ve aleyhindeki davaların birleştirilmesi de dahil olmak üzere yargı sürecinin nihayete ermesinde devam eden gecikmeler, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye saygının altını oymaktadır" ifadelerine yer verildi.

"BARKEY'İN DAHİL EDİLMESİ ENDİŞE VERİCİ"

Washington'un, ABD vatandaşı Dr. Henri Barkey'in, yargı sürecine dahil edilmesi 'endişeyle not ettiği' kaydedilen açıklamada, "Dr. Barkey aleyhindeki suçlamaların temelsiz olduğuna inanıyoruz" denilerek, davanın hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılması gerektiği belirtildi.

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"TÜRKİYE, AİHM VE İÇ HUKUK KARARLARINA UYMALI"

Öte yandan açıklamada, "Türkiye'ye AİHM kararlarına uyma ve kendi iç hukuku ve uluslararası yükümlülükleri uyarınca davaya adil, şeffaf ve hızlı bir çözüm getirmesi konusunda ısrar ediyoruz" diye kaydedildi.

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ABD toplantısında Osman Kavala'nın sipariş sorusu
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ABD toplantısında Osman Kavala'nın sipariş sorusu
ABD'de gerçekleştirilen basın toplantısında gezi tetikçisi Osman Kavala'nın sipariş sorusu dikkatlerden kaçmadı. Gezi olaylarıyla ilgili soruyu, Kavala'nın sözcülüğünü üstlenen, Reuters muhabiri Lesley Wroughton sordu. Toplantıda soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Pisaki'nin Türkiye ile ilgili soru karşısında önündeki kağıtlardan yanıt vermesi ise dikkat çekti.


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