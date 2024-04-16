ABD yönetiminden 'İran bilgi verdi' açıklamasına tepki: Çok saçma

“İran bize zaman ya da hedef bildiren bir mesaj asla vermedi” diyen Kirby, “İran'ın bize ne yapacaklarına dair bir mesaj ilettiğine yönelik tüm bu söylentiler çok saçma” şeklinde konuştu.

“İran bize zaman ya da hedef bildiren bir mesaj asla vermedi” diyen Kirby, “İran'ın bize ne yapacaklarına dair bir mesaj ilettiğine yönelik tüm bu söylentiler çok saçma” şeklinde konuştu.

“İran'ın telefon açıp 'İsrail'i 300 seyir füzesi ve insansız hava aracıyla vurmak üzereyiz. Size haber vermek istedik. Bu arada vuracağımız şey de şu' diyeceği bir dünya hayal edebiliyor musunuz?” diye soran Kirby, “Üzgünüm, böyle bir şey olmadı. Kaynakların kendi duydukları hakkında size ne söyleyebileceklerini bilemem. Ben size ne duyduğumuzu söylüyorum” ifadelerini kullandı. ABD'nin İran ile iletişim kurduğunu doğrulayan Kirby, bu iletişimin ayrıntıları hakkında bilgi vermedi. Kirby, bunların hiçbirinin İran'ın hafta sonu gerçekleştirdiği saldırının ayrıntıları ile ilgili olmadığını vurguladı.