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ABD'de 7 eyalet Trump'a karşı dava açtı: Projelerin sonlandırılmaması için başsavcılar harekete geçti

ABD'de 7 eyalet Trump'a karşı dava açtı: Projelerin sonlandırılmaması için başsavcılar harekete geçti

23:292/06/2026, Salı
AA
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ABD yönetimi, TotalEnergies ile açık deniz rüzgar enerjisi projelerinin sonlandırılması ve şirketin yatırımlarının konvansiyonel enerji projelerine yönlendirilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.
ABD yönetimi, TotalEnergies ile açık deniz rüzgar enerjisi projelerinin sonlandırılması ve şirketin yatırımlarının konvansiyonel enerji projelerine yönlendirilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

ABD’de 7 eyalet, Donald Trump yönetiminin TotalEnergies ile yürütülen açık deniz rüzgar enerjisi projelerini sonlandırma kararına karşı dava açtı. Eyalet başsavcıları, projelerin iptal edilmesinin ekonomiye, enerji altyapısına ve iklim hedeflerine zarar vereceğini savundu.

ABD'de 7 eyalet, Başkan Donald Trump yönetiminin Fransız enerji şirketi TotalEnergies ile yürütülen açık deniz rüzgar enerjisi projelerini sonlandırma kararına karşı dava açtı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre ABD'de 7 eyalet, yönetimin TotalEnergies ile 23 Mart'ta vardığı anlaşmayla açık deniz rüzgar enerjisi projelerinin sonlandırılması kararını yargıya taşıdı.

New York, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Jersey, Rhode Island ve Vermont eyaletlerinin başsavcıları Trump yönetimine söz konusu projelerin iptaline ilişkin dava açtı.

Eyalet başsavcıları, açık deniz rüzgar enerjisi projelerinin iptal edilmesinin, eyaletlerinin ekonomilerine, enerji şebekelerine ve iklim hedeflerine zarar vereceğini belirtti.

ABD yönetimi, 23 Mart'ta Fransız enerji şirketi TotalEnergies ile açık deniz rüzgar enerjisi projelerinin sonlandırılması ve şirketin yatırımlarının konvansiyonel enerji projelerine yönlendirilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.


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