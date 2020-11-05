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Dünya ABDde başkanlık seçimlerindeki belirsizliği protesto eden göstericiler tutuklandı
AMERİKA

ABD'de başkanlık seçimlerindeki belirsizliği protesto eden göstericiler tutuklandı

ABD'nin 59'uncu başkanlık seçimlerinde yaşanan belirsizlik ve posta yolu ile kullanılan oylar konusunda çıkan tartışmalar bir çok eyalette protestolara sebep oldu. Phledelphia, Detroit ve Chicago gibi şehirlerde göstericiler, ''Tüm oyları say'' sloganları ile barışçıl yürüyüşler düzenlerken, başkanlık yarışında kilit durumdaki eyaletlerden Michigan'da olaylar patlak verdi. Bir çok bölgede protestocular polis müdahalesiyle karşılaşırken, siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis şehrinde ise göstericiler tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Protestoların yarın da bir çok şehirde devam etmesi bekleniyor.
Protestoların yarın da bir çok şehirde devam etmesi bekleniyor.

ABD'nin 59. başkanlık seçimlerinde yaşanan belirsizlik ve posta yolu ile kullanılan oylar konusunda yaşanan tartışmalar bir çok eyalette protesto edildi.

2020 başkanlık seçimlerinde sonuca yaklaşırken protestocular, New York, Phledelphia, Chicago ve Los Angeles başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında ikinci gece de sokaklara döküldü.

Demokrat başkan adayı Joe Biden'in seçimi kazandığı New York'un iki ayrı bölgesinde sokaklara dökülen Demokrat seçmenler, Manhattan 5. Cadde'deki Trump Tower binası yakınında bir basın açıklaması yaptıktan sonra yürüyüşe geçti.

Biden'ın gafları
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Biden'ın gafları
ABD'nin yeni başkanı olması beklenen Joe Biden yaptığı gaflarla herkesi kendine güldürdü.

Polis göstericileri tutukladı

Union meydanı yakınında yolu kapatan protestocular polisin müdahalesiyle karşılaştı, bir çok protestocu polis tarafından tutuklandı.

Phledelphia, Detroit ve Chicago gibi şehirlerde göstericiler, ''Tüm oyları say'' sloganları ile barışçıl yürüyüşler düzenlerken, başkanlık yarışında kilit durumdaki eyaletlerden Michigan'da olaylar patlak verdi.

Los Angeles şehrinde dün düzenlenen gösterilerde tutuklamalar yaşanırken, bugün polisin erken önlem alması sonucu daha sakin bir protesto yürüyüşü yaşandı.

Siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis şehrinde ise I-94 isimli otoyolu kapatan göstericiler tutuklandı.

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Başkent Washington DC'de 4 gözaltı

Maryland eyaleti Baltimore şehrinde 30 kişilik bir grup, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın erken zafer seçimi ilan etmesini barışçıl bir şekilde protesto ederken, başkent Washington DC'de polis departmanı, gösteri kurallarına uymamak, saldırı ve şiddete teşvik etmek suçlarından 4 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

Cumhuriyetçi Partinin oyların tekrar sayılmasını istediği Michigan'ın Detroit kentinde ise, bir grup Cumhuriyetçi seçmen kendilerini oy sayım merkezine almayan yetkililerle münakaşa yaşadı.

''İçeri girelim'', ''Sayımı durdurun'' diye slogan atan grup polis tarafından zor kullanılarak dağıtıldı.

Protestoların yarın da bir çok şehirde devam etmesi bekleniyor.

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