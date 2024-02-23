ABD'de Biden'ı üzecek anket: 2024 başkanlık seçimlerini Trump kazanıyor

Marquette Hukuk Fakültesi, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde adayların durumuna yönelik 5-15 Şubat'ta yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, kayıtlı seçmenlerin yüzde 51'i Trump'a oy vereceğini belirtirken, Biden'ı tercih edenlerin oranı yüzde 49'da kaldı.
Ankete katılanlar, başkan adayının ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley olması durumunda Cumhuriyetçi Partiyi yüzde 58 oranında destekleyeceklerini söylerken, bu denklemde Biden'ın oyları yüzde 42'ye indi.
Demokratların ön seçimine yönelik anket sorusunda ise Biden'ı tercih edenler yüzde 66'lık üstünlük sağlasa da yüzde 27 oranında seçmen kararsız olduğunu ifade etti.
Öte yandan, seçmenler, göç, sınır güvenliği ve ekonomi gibi alanlarda Trump'a daha çok güven duyduklarını, Biden'ı ise kürtaj politikası, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri konusunda daha çok tercih ettiklerini belirtti.