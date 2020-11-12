ABD'de Biden'ın Kovid-19 danışmanından salgını durdurmak için 'kapanma' tavsiyesi

ABD'de Hava Kuvvetleri gazisi Ortadoğu'da yapılanlar için Biden'e ateş püskürdü: Bizi sivilleri öldürmemiz için siz gönderdiniz!

ABD'de Hava Kuvvetleri gazisi bir vatandaş, Joe Biden'e, ''Neden savaş yanlısı birine oy vermemiz gerekiyor?'' sorusunu yönelterek ateş püskürdü. İtiraf gibi açıklamalarda bulunan Hava Kuvvetleri gazisi, ''Bizi sivilleri öldürmemiz için siz gönderdiniz! Irak ve Afganistan'da birçok arkadaşım öldü! Irak'ta sayısız sivilin ölümüne mal oldunuz. Savaşa sebep olan adama madalya taktınız. Sivilleri öldürdük'' ifadelerini kullandı.