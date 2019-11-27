Dünya ABDde bir apartmanda yangın çıktı 5 kişi hayatını kaybetti
AMERİKA

ABD'de bir apartmanda yangın çıktı: 5 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Minnesota eyaletinde Minneapolis kentinin Cedar-Riverside Mahallesi'ndeki bir apartmanda sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye Şefi John Fruetel, 24 katlı binanın 14. katında çıkan yangının, katta büyük hasara yol açtığını bildirdi. Yaklaşık 30 dakika süren yangın sonrasında 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD'nin Minnesota eyaletinde çok katlı bir binada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Minneapolis kentinin Cedar-Riverside Mahallesi'ndeki bir apartmanda, günün ilk saatlerinde yangın çıktığını açıkladı.

İtfaiye Şefi John Fruetel, 24 katlı binanın 14. katında çıkan yangının, katta büyük hasara yol açtığını bildirdi.

  • Yangında 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Fruetel, yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını, hafif yaralanan bir itfaiyecinin ise hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Fruetel, itfaiyecilerin apartmanın 16. ve 17. katlarında da yoğun dumana rastladığını söyleyerek, apartman sakinlerinin binanın merdivenlerinden tahliye edildiğini kaydetti.

Yangın 30 dakika sürdü

Yerel basındaki haberlerde, 190 daireli apartmanda 04.00 sularında çıkan yangının yaklaşık 30 dakikada söndürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, yangının çıktığı 14. kattaki dairelerin bir süreliğine kullanılamayacağını ancak 15. kat ve üzerindeki daire sakinlerinin günün ilerleyen saatlerinde evlerine dönebileceğini belirtti.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili araştırma devam ediyor.

Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
DÜNYA
Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
MİT ve Emniyet operasyonuyla yakalandı

MİT ve Emniyet
operasyonuyla yakalandı
NATOya uyarı: Endişeler ciddiye alınmalı

NATO'ya uyarı:
Endişeler ciddiye alınmalı

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklama.
Geri dönme blöfüne rest!

Geri dönme
blöfüne rest!

​Türkiye ile ABD'nin imzaladığı mutabakatın hiç bilinmeyen detayı.
Sizden almadık <br>kendimiz ürettik

Sizden almadık
kendimiz ürettik

Bayraktar'dan İngiliz gazetecilere yerli cevap.
Trump kendine montaj yaptı

Trump kendine montaj yaptı

​Twitter'dan ilgi çeken bir paylaşıma imza attı.
KYK borçları açıklaması

KYK borçları açıklaması

Bakan Albayrak'tan, borçlarla ilgili adım mesajı.

Johnson'dan <br>İslamofobi özrü

Johnson'dan
İslamofobi özrü

Ayrımcılıkla ilgili bağımsız soruşturma yapılacak.

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.

8 kişiye <br>müebbet istendi

8 kişiye
müebbet istendi

PKK/KCK, Ankara'da vergi dairesine saldırmıştı.
Paramotorla <br>saldıracaklardı

Paramotorla
saldıracaklardı

​Teröristlerin kullandığı mağaradan çıktı.
NATO Genel Sekreteri devrede

NATO Genel Sekreteri devrede

​Türkiye'nin resti sonrası gözler NATO zirvesinde.
Arnavutluk <br>yine sallandı

Arnavutluk
yine sallandı

Şu ana kadar 27 kişi hayatını kaybetti.
PKK'ya <br>Pençe darbesi

PKK'ya
Pençe darbesi

Bakanlık, bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Yılda 1000 ton<br>bor üreteceğiz

Yılda 1000 ton
bor üreteceğiz

Erdoğan, MÜSİAD programında konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.