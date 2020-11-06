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Dünya ABDde bir posta görevlisinin aracında teslim edilmemiş oy pusulaları bulundu
AMERİKA

ABD'de bir posta görevlisinin aracında teslim edilmemiş oy pusulaları bulundu

ABD'de bir posta görevlisi aracında teslim edilmemiş oy pusulaları bulunması üzerine gözaltına alındı. Postaların önce kendisine ve annesine ait olduğunu söyleyen Wilson, daha sonra postaları göndermeyi unuttuğunu iddia etti.

Haber Merkezi Diğer
Çalışan, postaların yok edilmesi veya geciktirilmesi suçlamasıyla yargılanacak.
Çalışan, postaların yok edilmesi veya geciktirilmesi suçlamasıyla yargılanacak.

ABD'nin West Seneca kasabasında bir UPS görevlisi, aracında 800 parça gönderilmemiş posta bulunması üzerine gözaltına alındı.

Savcılık, Eylül ayından bu yana kendi dağıtım rotası içinde bulunan postaları çaldığı belirtilen Brandon Wilson isimli çalışanın tebrik kartı parasını ve çekleri çaldığı suçu ile yargılanacağını duyurdu.

Oy pusulaları da bulundu

Buffalo News'in haberine göre, seçim günü Kanada sınırındaki Peace köprüsünde yakalanan Wilson'un aracında yapılan aramada, Erie İlçesindeki seçmenlere teslim edilmesi gereken üç oy pusulası da bulundu.

Postaların önce kendisine ve annesine ait olduğunu söyleyen Wilson ise, daha sonra postaları göndermeyi unuttuğunu iddia etti.

Wilson, bir federal suç olan postaların yok edilmesi veya geciktirilmesi suçlamasıyla yargılanacak.

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