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ABD'de Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi Başkanlığına Jordan'ı aday gösterdi

ABD'de Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için Ohio Temsilcisi Jim Jordan'ı aday gösterdi. Jordan ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için yarışacak.

08:11 . 14/10/2023 Cumartesi
AA
Jim Jordan

Jim Jordan

Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi Başkanı adayını belirlemek için yaptığı ikinci oturumda karar çıktı.


Kevin McCarthy'den boşalan Temsilciler Meclisi Başkanlığı koltuğu için Jim Jordan aday gösterildi.


Jordan ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için yarışacak.


McCarthy'nin koltuğundan edilmesi


​​​​​​​Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler arasındaki desteğinin azalmasının ardından 3 Ekim'de Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada görevinden düşürülerek, "ABD tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı" olmuştu.


Bazı Cumhuriyetçi üyeler, McCarthy'nin, bütçe görüşmeleri kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlarla Ukrayna'ya yardımlar konusunda gizli bir anlaşma yaptığını iddia etmişti.

Yeni başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevini Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry devralmıştı.


Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steve Scalise, hafta başında Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi Başkan adayı olarak gösterilmişti. Ancak yapılan yoklamalarda yeterli oyu alamayacağı görünen Scalise adaylığını geri çekmişti.




#Cumhuriyetçiler
#Temsilciler Meclisi Başkanı
#Jim Jordan
#Hakeem Jeffries
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