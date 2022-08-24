Dünya ABDde doğalgaz fiyatları son 14 yılın zirvesinde
AVRUPA

ABD'de doğalgaz fiyatları son 14 yılın zirvesinde

Rusya, yaptırımlara karşılık Batı'ya gaz akışını kısarken, kesintilerden dolayı şimdiden en çok etkilenen Avrupa ülkeleri oldu. ABD'de doğalgaz fiyatları, 2008'den beri ilk kez yüzde 70 kadar artarak bin metreküpte 370 doları geçti.

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Haber Merkezi Diğer
​ABDde doğalgaz fiyatları son 14 yılın zirvesinde
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, karşılıklı yaptırımlarla enerji fiyatlarında büyük artışlara neden oldu.

ABD'DE DE GAZ FİYATLARI ARTTI

Bunun yanında, AB ülkelerine Rus gazından bağımsız olmaları için destek sözü veren ABD'de de gaz fiyatları artış gösterdi.

ABD'de ilk kez 10 doları gören MMBtu (İngiliz termal birimi) fiyatıyla bin metreküp gaz fiyatı da 370 doları da aştı.

DOĞALGAZ FİYATLARI 2 AYDA YÜZDE 70 ARTTI

CNN'in haberine göre, doğalgaz vadeli fiyatları, haziran sonundan sonra yüzde 70 oranında arttı.

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STOKLAR TALEBE YETİŞEMİYOR

AA'nın aktardığına göre; Japonya merkezli Mizuho Securities'in enerji vadeli işlemlerinden sorumlu başkan yardımcısı Robert Yawger, arzın talebe yetişemediğini söyledi. ABD doğal gazında stok seviyeleri tarihsel ortalamaların altında seyrediyor.

AVRUPA'DA SON DURUM

Öte yandan, Avrupa’da bin metreküp doğalgaz fiyatı bu hafta 3 bin dolara yaklaştı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün hafif aşağı indi. Gösterge, bin metreküp için bugün 2900 dolara yakın seyrediyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"ne katıldı. Ekonomiyle ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, Avrupa'daki enflasyon krizine değindi. "Şimdi birileri diyor ki Türkiye'de üretim bitti. İşçisinden çiftçisine herkes perişan. Gerçek öyle mi?" diyerek Avrupa'daki vahim duruma dikkat çekti. Erdoğan, "Enerjide Avrupa mide krampları geçirerek gireceğe kışa biz gayet iyi şekilde hazırlanıyoruz. Avrupa'daki gıda fiyatlarındaki artışla ücretlere yapılan artışlar arasında uçurum var insanlar sokaklara dökülmeye başladı" ifadelerini kullandı.

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