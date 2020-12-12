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ABD’de federal yargıçtan CIA’e Kaşıkçı talebi: Raporu açıklayın!

CIA Kaşıkçı raporunu açıklasın

ABD’de New York bölge yargıcı, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili CIA’nin gizlediği raporun açıklanmasına karar verdi. CIA’e Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili yazılı raporu alıkoymaktan dava açılmıştı. CIA Direktörü Gina Haspel, Kaşıkçı soruşturmasında, Türkiye’ye gelerek bilgiler almış, konuyla ilgili 2018’de Kongre üyelerine kapalı brifing vermişti. Yargıç, CIA’ye iki hafta süre verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cemal Kaşıkçı
Cemal Kaşıkçı

ABD’de federal yargıç, ABD’deki istihbarat teşkilatlarının, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili raporu kamudan niye gizlediğini açıklamasını istedi. New York güney bölge yargıcı, “Açık Toplum Adalet Girişimi (OSJI)” adlı hukuk merkezince Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) çerçevesinde, Kaşıkçı cinayeti hakkında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) aleyhine açılan davada, raporun açıklanması yönünde karar verdi. Yargıç, her iki kuruma da 2 hafta içinde FOIA kapsamında Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili yazılı raporu neden alıkoyduklarını açıklamalarını emretti. Açık Toplum Adalet Girişiminden mahkeme kararına yönelik yapılan açıklamada, “(Cinayet) kasetini ve CIA raporunu alıkoyduğunu kabul etme ve bu kayıtları neden halktan sakladığını açıklama yükü, şimdi Trump yönetiminde” ifadesi kullanıldı. ABD’de, FOIA yasası doğrultusunda yapılan taleplere resmi kurumların cevap verme zorunluluğu bulunuyor.

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