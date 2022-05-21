ABD'de gençler arasında uyuşturucu kaçakçılığı: Gizemli emojilerle anlaşıyorlar

ABD'deki gençler bazı emojileri kullanarak uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor

ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi, görünüşte masum simgelerin Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter ve YouTube dahil olmak üzere sosyal medyada kötüye kullanıldığını söyledi.

DÜNYA Korkutan rapor yayınlandı: ABD’de her beş dakikada bir kişi aşırı dozdan ölüyor

Kristal küre, elmas, test tüpü ve hatta mavi kalp gibi normal şeyler, suç çevrelerinde tamamen farklı bir anlam ifade ediyor. Uzmanlar, bunların hepsinin kod olduğunu iddia ediyor.

Ejderha emojisi ve kahverengi kalp de göründüğü gibi masum değil. Gençler arasında mantar emojisi daha belirgin durumda.

DÜNYA ABD'de koronavirüs sürecinde alkol ve uyuşturucu kullanımı arttı

Bu arada, basit bir kar tanesi veya kardan adamdan daha belirsiz bilardo topuna, bir anahtara ve bir balon balığına kadar birçok emoji bu amaç için için kullanılıyor.