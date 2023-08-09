ABD'de görenleri şaşırtan kaza: Otomobil evin ikinci katına girdi

Araba evden çıkarılırken acil durum ekipleri, çökmemesi için binayı güçlendirdi
Yetkililer, pazar günü yerel saatle 15.15 sularında bir arabanın, iki katlı eve çarptığı haberini aldı.
Bölgeye intikal eden Junction Fire Company adlı itfaiye şirketi görevlileri, arabanın binanın ikinci katında asılı kaldığını gördü.
New York Post'un aktardığına göre araçtan kendi kendine inen sürücü hastaneye kaldırıldı. Evin içinde bulunan kişilerin yaralanmadığı duyuruldu.
İtfaiye ekipleri muhtemelen evin garajının önünde yer alan engele çarpan arabanın havaya fırladığını bildirdi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatan Pensilvanya Eyalet Polisi ise çarpışmanın bir kaza olmadığını düşündüklerini açıkladı.
Adı açıklanmayan polis sözcüsü, olayın “sürücünün akıl sağlığı krizi sebebiyle kendisine zarar vermeye teşebbüs etmesinin sonucunda” meydana geldiğini söyledi.