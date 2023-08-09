ABD'de görenleri şaşırtan kaza: Otomobil evin ikinci katına girdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Rusya’ya karşı başlattığı saldırının "zor" ve "yavaş" ilerlediğini bildirdi. Ukrayna'da barışın tesisine ilişkin bir formül geliştirdiklerine dikkati çeken Zelenskiy, "Bu formül, Ukrayna'da barışın sağlanmasının en doğru ve tek diplomatik yoludur." ifadesini kullandı.