ECOWAS'tan Nijer'deki cunta ile bağlantılı isimlere karşı mali yaptırım kararı

Yaptırımları ve etkilenen kişilerin kimliklerini açıklamayan Ngelale, "7 günlük ültimatomun süresinin dolmasının ardından ECOWAS tarafından Nijer'deki askeri cuntaya uygulanan mali yaptırımlara ilişkin önceden var olan uzlaşı pozisyonu üzerinde durdu." dedi.