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ABD'de İsrail'e karşı sesler yükseliyor: Netanyahu insani bir felaket yarattı

Terör devleti İsrail'in eli kanlı ortağı ABD'de soykırımcı hükümete karşı ortaya konan tepkilere bir yenisi daha eklendi. ABD'li Senatör Elizabeth Warren, Gazze Kasabı Netanyahu'nun insani bir felaket yarattığını ifade ederek, "Ateşkese ihtiyacımız var." dedi.

00:35 - 19/06/2024 Çarşamba
AA
Elizabeth Warren
Elizabeth Warren

ABD'nin Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "insani bir felaket yarattığını" söyleyerek 24 Temmuz'da Kongre'deki konuşmasına katılmayacağını belirtti.

"İki devletli çözüme karşı çıkıyor"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Warren, "Başbakan Netanyahu insani bir felaket yarattı. Ayrıca İsrail halkının ve Filistinlilerin kendi uluslarını geliştirmelerine, kendi kaderlerini tayin etmelerine ve onurlu yaşamalarına olanak tanıyacak iki devletli çözüm politikasını desteklemediğini açıkça belirtti." dedi.

"Bakın, ateşkese ihtiyacımız var. O esirleri geri almamız lazım." diye konuşan Demokrat Senatör, Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardıma dikkati çekti.

Elizabeth Warren, ayrıca, her iki tarafın "müzakere masasına oturup barışçıl bir çözüm bulmaları için" yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kongre'deki konuşmasına katılmayacak

Warren, "ABD Başkanı Joe Biden Netanyahu'ya, Kongre'ye hitap etmemesi gerektiğini açıkça belirtmeli mi?" şeklindeki soruyu ise "Bu başkana bağlı ama ben gitmiyorum." diye cevapladı.

ABD'de savaş karşıtı tutumuyla bilinen ve Gazze politikasından dolayı İsrail ile ABD'yi eleştiren bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders da 7 Haziran'da, Netanyahu'nun bir "savaş suçlusu" olduğunu vurgulayarak onun konuşacağı Kongre oturumuna "kesinlikle katılmayacağını" kaydetmişti.



#ABD Kongresi
#Elizabeth Warren
#Demokrat Senatör
#İsrail Başbakanı
#Binyamin Netanyahu
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