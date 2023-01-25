ABD’de kitlesel saldırıları gerçekleştiren saldırganların ortak yönleri açıklandı

ABD Gizli Servisi Ulusal Tehdit Değerlendirme Merkezi (NTAC), bugün 2016 ila 2020 arasında kamusal alanda gerçekleşen 173 şiddet olayını analiz ederek bu olayların faillerinin ortak yönlerini açıkladı. NTAC raporun amacının kritik bilgiler sağlayarak trajedileri önlemek olduğunu ifade etti.





Raporda yer alan kitlesel saldırıların iş yerleri, okullar, ibadethaneler, askeri üsler, konut kompleksleri ve çeşitli yerlerde meydana geldiği vurgulanıp saldırganlarının çoğunun olay yeriyle bir bağlantısı olduğu belirtildi.





Birçok saldırganın aile üyeleri, arkadaşlar, komşular, sınıf arkadaşları, iş arkadaşları ve diğerlerinde endişe uyandıran davranışlar sergilediğine dikkat çekilen raporda çoğunun ise şiddet geçmişi veya bu şiddet davranışından dolayı ceza aldığı ifade edildi.





YARISINDAN FAZLASININ ZİHİNSEL SAĞLIK PROBLEMİ VAR

Kitlesel saldırı faillerinin yarısının kişisel, ev içi veya işyeri meseleleriyle ilgili algıladıkları yanlışlara karşılık misilleme saldırısı yaptığı belirtildi. NTAC ortak yönler arasında dikkat çeken bir noktaya değinerek “Saldırganların dörtte biri hükümet karşıtı, Yahudilik karşıtı ve kadın düşmanı görüşler dahil olmak üzere komplolar veya nefret dolu ideolojiler içeren bir inanç sistemine abone oldu” ifadelerini kullandı. Saldırganların yarısından fazlasının depresyon, intihar düşünceleri dahil olmak üzere zihinsel sağlık problemi yaşadığı vurgulandı.

KALİFORNİYA'DA ​İKİ GÜN ARAYLA SALDIRI: 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 72 yaşındaki bir saldırgan, Monterey Park’ta silahlı saldırı gerçekleştirerek 11 kişinin ölümüne neden olmuş ve ABD basını, saldırganın eşiyle yaşadığı problem üzerine saldırıyı gerçekleştirdiğini yazmıştı. Monterey Park saldırısından iki gün sonra 67 yaşındaki bir başka saldırgan Half Moon Bay’deki çalıştığı çiftlikle ateş açmış ve 7 kişinin ölümüne neden olmuştu. ABD basını, saldırganın iş arkadaşlarıyla anlaşmazlığa düştüğünü belirtmişti.



