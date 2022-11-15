Dünya ABDde Kongre baskını soruşturması Trump ifade vermeyi reddetti
AMERİKA

ABD'de Kongre baskını soruşturması: Trump ifade vermeyi reddetti

ABD’de 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınıyla ilgili Temsilciler Meclisinde kurulan 6 Ocak Soruşturma Komitesi, eski Başkan Donald Trump’ın ifade vermeyi reddettiğini belirtti. Kongredeki komitelerin ifade çağrısına icabet etmemek suç sayılıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABDde Kongre baskını soruşturması: Trump ifade vermeyi reddetti
Foto/arşiv: Donald Trump

Komitenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Eski Başkan Trump, Seçilmiş Komitenin, ifade vermesi için gelmesini gerektiren mahkeme celbine uymayı reddetti.

Avukatları, ifade verme konusunda herhangi bir anlaşma yapma girişiminde bulunmadı.” denildi.

Trump’ın, 2020 başkanlık seçimlerini bozmak ve yetki devrini engellemek için plan yaptığı savunulan açıklamada, “O, Amerikan halkına cevap vermekle yükümlüdür. Komite, bu davada sonraki adımları ve eski Başkan'ın itaatsizliğini değerlendirecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Komite, Trump'ı mahkeme celbiyle ifadeye çağırmıştı

ABD Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi, 13 Ekim'deki oturumunda, eski Başkan Donald Trump hakkında, Kongre baskını konusunda ifade vermesi için celp çıkarmıştı.

Komite, Trump'ın avukatlarından, 14 Kasım'a kadar eski Başkan'ın yeminli ifadesiyle, Kongre üyeleri ve aşırılık yanlısı gruplar arasındaki kişisel iletişimler de dahil olmak üzere bir dizi ilgili belge talebinde bulunmuştu.

Trump ise 12 Kasım’da avukatları aracılığıyla, Komitenin mahkeme celbini engellemek için federal mahkemeye başvurmuştu.

Başvuru dilekçesinde, "Trump, ABD'nin eski Başkanı olarak, Kongre önünde ifade vermeye zorlanmak konusunda mutlak dokunulmazlığa sahiptir. Trump'a verilen mahkeme celbi, yürütme organına haksız yere izinsiz müdahale kapsamında, geçersiz, yasa dışı ve uygulanamaz olarak değerlendirilmelidir." ifadeleri yer almıştı.

  • Kongredeki komitelerin ifade çağrısına icabet etmemek suç sayılıyor.

ABD'de bir ilk yaşandı: Trump'ın evine FBI baskını
FOTOĞRAF 12
Title
ABDde bir ilk yaşandı. Federal ajanlar, eski bir ABD Başkanının evini aradı.
Title
Eski ABD Başkanı Donald Trump, gelişmeyi kendi sosyal medya platformundan duyurdu.
Title
Trump, 45. ABD Başkanı olarak paylaştığı metinde, aramayı, ulus için karanlık zamanlar olarak niteledi. Böyle bir saldırı sadece 3. dünya ülkelerinde olur dedi.
Title
Ajanların evi ablukaya aldığını iddia eden Trump, Radikal sol, adalet sistemini silaha çevirdi suçlamasında bulundu.
Title
Daha önce hiç bir ABD Başkanının böyle bir şey yaşamadığını vurgulayan Trump, Demokratlar 2024te başkanlık için yarışmamı istemiyor değerlendirmesinde bulundu.
Title
Evde bulunan kasanın bile açıldığını belirten Trump, olayı 1972-1974 yılları arasında Başkan Richard Nixon yönetimi döneminde yaşanan Watergate skandalına benzetti.
Title
Associated Press, konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trumpın Beyaz Saraydaki görevi sırasında Floridadaki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtti.
Title
Adalet Bakanlığının, bu yılın başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından Mar-A-Lagodan alınan 15 kutu belgenin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı kaydedildi.
Title
Federal yasaların, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasakladığı bilgisi paylaşıldı.
Title
Title
Title
ABD'de bir ilk yaşandı: Trump'ın evine FBI baskını
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki evi FBI tarafından basıldı. Gece yarısı yapılan aramanın, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğu belirtildi.

'Gizli belge' soruşturmasında yeni gelişme: Trump'ın özel uzman talebi kabul edildi
DÜNYA
'Gizli belge' soruşturmasında yeni gelişme: Trump'ın özel uzman talebi kabul edildi
25 bin TL harcayarak 5 ayda yaptı

25 bin TL harcayarak 5 ayda yaptı

Herkes 'olmaz yürümez' diyordu: Balkonda bitirdi.
Kurusu yaşından 10 kat daha pahalı

Kurusu yaşından 10 kat daha pahalı

​'Çikolata gibi doğrayıp kurutuyoruz lezzeti daha farklı oluyor.'
Avdagiç yeniden başkan

​İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde kazanan belli oldu.

G20'de üst düzey zirve: Türkiye koridorda yaşanan sorunun çözülmesini sağladı.

10 ay içerisinde ​12 milyar dolara yaklaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı.

Bahçeli: HDP'nin siyasette yer almasına tahammül edemiyoruz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.