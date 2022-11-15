ABD'de Kongre baskını soruşturması: Trump ifade vermeyi reddetti

Komitenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Eski Başkan Trump, Seçilmiş Komitenin, ifade vermesi için gelmesini gerektiren mahkeme celbine uymayı reddetti.

Avukatları, ifade verme konusunda herhangi bir anlaşma yapma girişiminde bulunmadı.” denildi.

Trump’ın, 2020 başkanlık seçimlerini bozmak ve yetki devrini engellemek için plan yaptığı savunulan açıklamada, “O, Amerikan halkına cevap vermekle yükümlüdür. Komite, bu davada sonraki adımları ve eski Başkan'ın itaatsizliğini değerlendirecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Komite, Trump'ı mahkeme celbiyle ifadeye çağırmıştı

ABD Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi, 13 Ekim'deki oturumunda, eski Başkan Donald Trump hakkında, Kongre baskını konusunda ifade vermesi için celp çıkarmıştı.

Komite, Trump'ın avukatlarından, 14 Kasım'a kadar eski Başkan'ın yeminli ifadesiyle, Kongre üyeleri ve aşırılık yanlısı gruplar arasındaki kişisel iletişimler de dahil olmak üzere bir dizi ilgili belge talebinde bulunmuştu.

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Trump ise 12 Kasım’da avukatları aracılığıyla, Komitenin mahkeme celbini engellemek için federal mahkemeye başvurmuştu.

Başvuru dilekçesinde, "Trump, ABD'nin eski Başkanı olarak, Kongre önünde ifade vermeye zorlanmak konusunda mutlak dokunulmazlığa sahiptir. Trump'a verilen mahkeme celbi, yürütme organına haksız yere izinsiz müdahale kapsamında, geçersiz, yasa dışı ve uygulanamaz olarak değerlendirilmelidir." ifadeleri yer almıştı.

Kongredeki komitelerin ifade çağrısına icabet etmemek suç sayılıyor.

FOTOĞRAF 12 ABDde bir ilk yaşandı. Federal ajanlar, eski bir ABD Başkanının evini aradı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, gelişmeyi kendi sosyal medya platformundan duyurdu. Trump, 45. ABD Başkanı olarak paylaştığı metinde, aramayı, ulus için karanlık zamanlar olarak niteledi. Böyle bir saldırı sadece 3. dünya ülkelerinde olur dedi. Ajanların evi ablukaya aldığını iddia eden Trump, Radikal sol, adalet sistemini silaha çevirdi suçlamasında bulundu. Daha önce hiç bir ABD Başkanının böyle bir şey yaşamadığını vurgulayan Trump, Demokratlar 2024te başkanlık için yarışmamı istemiyor değerlendirmesinde bulundu. Evde bulunan kasanın bile açıldığını belirten Trump, olayı 1972-1974 yılları arasında Başkan Richard Nixon yönetimi döneminde yaşanan Watergate skandalına benzetti. Associated Press, konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trumpın Beyaz Saraydaki görevi sırasında Floridadaki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtti. Adalet Bakanlığının, bu yılın başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından Mar-A-Lagodan alınan 15 kutu belgenin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı kaydedildi. Federal yasaların, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasakladığı bilgisi paylaşıldı. ABD'de bir ilk yaşandı: Trump'ın evine FBI baskını Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki evi FBI tarafından basıldı. Gece yarısı yapılan aramanın, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğu belirtildi. BiP'te paylaş

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