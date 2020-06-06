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Dünya ABDde polis şiddetiyle öldürülen Floyd için ikinci cenaze töreni düzenlendi
AMERİKA

ABD'de polis şiddetiyle öldürülen Floyd için ikinci cenaze töreni düzenlendi

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd için olayın yaşandığı Minneapolis kentinde cenaze töreni düzenlenmişti, Floyd'un doğduğu yerde bir tören daha düzenlendi. Doğum yeri North Carolina'daki ikinci törenin ardından memleketi Texas'a gönderilecek George Floyd'un cenazesi, 9 Haziran'da Houston'da defnedilecek.

Haber Merkezi AA
Floyd'un ilk cenaze töreni, olayların yaşandığı Minneapolis kentinde düzenlenmişti.
Floyd'un ilk cenaze töreni, olayların yaşandığı Minneapolis kentinde düzenlenmişti.

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd için olayların yaşandığı Minneapolis kentindeki ilk cenaze töreninin ardından doğum yeri North Carolina'da ikinci tören düzenlendi.

Floyd'un cenazesi, Minneapolis'ten North Carolina'ya getirildi.

Alanda protestolara izin verilmedi

  • George Floyd'u anmak isteyen akrabaları ve binlerce kişi, sabah cenaze töreni için Raeford kentinde toplandı. Törenin yapılacağı kilisenin önünde uzun kuyruklar oluşurken, alanda protestolara müsaade edilmedi.

George Floyd'un cenazesi, son olarak memleketi Texas'a gönderilecek. Defin işlemi, 9 Haziran'da Houston'da yapılacak.

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