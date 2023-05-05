ABD'de saldırı önlemi: Okul binalarında tüm sırt çantaları yasaklandı

Yeni politika Pazartesi günü yürürlüğe girdi. Müfettiş Kevin Jones, okul bölgesinin web sitesinde yayınlanan bir mektupta, "Öğrencilerimiz, ailelerimiz, öğretmenlerimiz ve personelimiz için güvenli ve emniyetli bir ortam yaratmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi. Jones, sırt çantası yasağının nedeni olarak, okullara getirilen silahlar da dahil olmak üzere ülke çapında artan tehdit edici davranışları gösterdi.