|
Dünya

ABD'de saldırıların ardı arkası kesilmiyor: Biden'ın talimatıyla bayraklar yarıya inecek

ABD Başkanı Joe Biden, Texas'ın Allen kentinde 8 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi. Açıklamada, yurt dışındaki temsilcilikler ve donanma gemileri dahil bayrakların 11 Mayıs 2023'te gün batımına kadar yarıda kalacağı kaydedildi.

10:46 . 8/05/2023 Pazartesi
Diğer
ABD

ABD

Biden, olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada,
"Allen, Texas'ta işlenen anlamsız şiddet eylemlerinin kurbanlarına saygı göstergesi olarak"
ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesini istedi.

Bir alışveriş merkezinde yaşanan saldırıda hayatını kaybeden 8 Amerikalının ailelerine başsağlığı dileyen ABD Başkanı,
"Jill ve ben, aileler ve diğer kritik yaralılar için dua ediyoruz ve hayat kurtarmak için hızlı ve cesurca hareket eden ilk müdahale ekiplerine minnettarız"
ifadelerine yer verdi.

Biden, federal, eyalet ve yerel kolluk kuvvetlerinin saldırıyı araştırmak için yakın işbirliği içinde çalıştığını, gerekli tüm desteği sağlamak için federal kurumlara talimat verdiğini söyledi.


Açıklamada, yurt dışındaki temsilcilikler ve donanma gemileri dahil bayrakların 11 Mayıs 2023'te gün batımına kadar yarıda kalacağı kaydedildi.


'Amerikalı çocuklar için önde gelen ölüm nedeni silahlı şiddettir'

Dün yaşanan saldırının AR-15 tarzı yarı otomatik bir silahla gerçekleştirildiğine değinen Joe Biden, "Amerikan toplumu bu yıl şimdiden yaklaşık 200 toplu infaza maruz kaldı. Güvenilir tahminlere göre 14 binden fazla yurttaşımız hayatını kaybetti. Amerikalı çocuklar için önde gelen ölüm nedeni silahlı şiddettir" ifadelerini kullandı.


Silah satışlarının kısıtlanmasıyla ilgili çabalarına yer veren ve bu sayede "biraz ilerleme kaydedildiğini" belirten Biden,
"Ama bu yeterli değil. Hayat kurtarmak için daha fazla, daha hızlı harekete ihtiyacımız var"
dedi.

Bu konuda Cumhuriyetçi Kongre üyelerine düşen sorumlulukları hatırlatan ABD başkanı, Kongre'den, saldırı silahlarını ve yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklayan bir yasa tasarısı göndermesini, evrensel özgeçmiş kontrollerini yürürlüğe koymasını istediğini kaydetti.


Texas eyaleti Allen İtfaiye Departmanı Şefi Jonathan Boyd, dün yaptığı basın açıklamasında, ölü ele geçirilen zanlının, 8 kişiyi öldürdüğünü, en küçüğü 5 yaşında olan 7 kişiyi de yaraladığını belirtmişti.





#ABD
#Joe Biden
#Saldırı
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.