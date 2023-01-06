Dünya ABDde seçim krizi sürüyor 11 turluk oylamada başkan seçilemedi
AMERİKA

ABD'de seçim krizi sürüyor: 11 turluk oylamada başkan seçilemedi

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde 11. turda da çoğunluğun elde edilememesinin ardından, 12. tur oylaması 6 Ocak’a ertelendi. Temsilciler Meclisi başkanının 11 turluk oylamada seçilememesi, ABD’de yasama organının işleyişine dair endişeleri artırdı.

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Haber Merkezi İHA
ABDde seçim krizi sürüyor: 11 turluk oylamada başkan seçilemedi
Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy (solda)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kongresinin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nin başkanını belirlemek üzere yapılan ancak yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için siyasi kaosa dönüşen oylamanın 10 ve 11. turlarında da sonuç çıkmadı.

Seçimin 3. gününde devam eden son turda Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, başkan seçilmek için yeterli oy sayısına ulaşamayarak 200 oyda kalırken, McCarthy’ye destek vermemeyi sürdüren 12 Cumhuriyetçi vekil, oylarını vekil Byron Donalds’tan yana kullandı.

7 Cumhuriyetçi vekil Kevin Hern’e oy verirken, 212 Demokrat üyenin tamamının tercihi daha önceki gibi parti liderleri Hakeem Jeffries oldu.

Cumhuriyetçi Matt Gaetz, 11. tur oylamada da milletvekili olmamasına rağmen eski ABD Başkanı Donald Trump’tan yana oy kullanırken, bir milletvekilinin ise oy vermemeyi tercih ettiği öğrenildi. 5 Ocak günü yerel saatle 20.00 sularında oturuma ara verilirken, 12. tura yarın devam edilmesi için yapılan oylamada seçimin 6 Ocak Cuma günü öğlen saatlerine ertelenmesine karar verildi.

Endişeler Artıyor

ABD’de devlet başkanı ve başkan yardımcısından sonra protokolde 3. sırada yer alan Temsilciler Meclisi başkanının 11 turluk oylamada seçilememesi, ABD’de yasama organının işleyişine dair endişeleri artırdı. Yasama, yürütme ve yargı organlarından oluşan ABD’de Temsilciler Meclisi, başkanını seçmeden faaliyete başlayamıyor.

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