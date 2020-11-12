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Dünya ABDde şok iddia Dışişleri Bakanlığı Bidena gelen mesajları gizliyor
AMERİKA

ABD'de şok iddia: Dışişleri Bakanlığı Biden'a gelen mesajları gizliyor

ABD seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden'ın galip gelmesinden sonra CNN tarafından bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkanlığa gelen mesajları Joe Biden'dan gizliyor.

CNN'nin ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, normalde seçilmiş başkan ile dünya liderleri arasındaki iletişimde aracı olması gereken Bakanlığın bu görevini yerini getirmediği, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Biden ve geçiş ekibinin bu mesajlara erişimini engellediği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Joe Biden resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin yeni başkanı.
Joe Biden resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin yeni başkanı.

ABD Dışişleri Bakanlığının, geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde başkan seçilen Joe Biden'a yabancı devlet adamları tarafından gönderilen mesajları iletmediği iddia ediliyor.

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BAKANLIK İŞİNİ YAPMIYOR

CNN'nin ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, normalde seçilmiş başkan ile dünya liderleri arasındaki iletişimde aracı olması gereken Bakanlığın bu görevini yerini getirmediği, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Biden ve geçiş ekibinin bu mesajlara erişimini engellediği belirtildi.

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BİDEN'A ULAŞAMIYORLAR

Bakanlığın bu engellemesi nedeniyle, bazı yabancı hükümetlerin, doğrudan Barack Obama başkanlığı döneminde görev yapan yetkililerle temas kurmak ya da başka kanallardan Biden'a ulaşmaya çalışmak zorunda kaldığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Biden'ın ekibi ile yumuşak bir geçiş sürecinin olup olmayacağına ilişkin soruya, "Trump yönetimin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak. Biz hazırız. Dünya burada olanları izliyor. Tüm oyları sayacağız." yanıtını vermişti.

Bu arada birçok lider Biden'ı telefonla, mektupla ya da sosyal medya platformlarında yayınladıkları mesajlarla kutlamıştı. Bakanlığın ayrıca daha önce Trump'a gelmiş mesajları da gizlediği öğrenildi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken, resmi olmayan sonuçlara göre, 279 delegeye ulaşarak seçimleri kazanan Biden'ın 20 Ocak 2021'de göreve başlaması öngörülüyor.

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