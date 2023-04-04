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Dünya

ABD'de tarihi dava: Trump bugün hakim karşısına çıkacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmi yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık 'sus payı' ödemesiyle ilgili bugün hakim karşısına çıkacak. New York bölge mahkemesinde görülecek duruşma öncesi kentte güvenlik önlemleri artırıldı.

08:21 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Eski ABD Başkanı Donald Trump

Eski ABD Başkanı Donald Trump

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'la ilişkisini gizlemek için "sus payı" ödediği suçlamasıyla ilgili bugün ifade verecek.


Mahkeme için Florida'dan New York'a gelen Trump, beraberindeki konvoyla birlikte Manhattan'daki Trump Tower'a gitti.


Trump'ın rezidansı önünde, destekçilerin buluşma çağrısı üzerine New York polisi tarafından alınan güvenlik önlemleri artırıldı.

Trump'ın mahkeme binasında parmak izi alınacak ve fotoğrafı çekilecek. Suçlamaları reddetmesi beklenen Trump, duruşmanın ardından Florida'ya dönüp burada konuşma yapacak.


ABD medyasında, Trump hakkındaki iddianamede, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e "sus payı" ödeme dahil seçim kampanyası ve iş kayıtlarında ihlal eylemlerini içeren 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer almıştı.

Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak.






#Donald Trump
#Trump dava
#Stormy Daniels
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