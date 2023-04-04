ABD'de tarihi dava: Trump bugün hakim karşısına çıkacak

Eski ABD Başkanı Trump, yetişkin filmi yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık 'sus payı' ödemesiyle ilgili mahkemeye çıkacak. Trump karar için ‘cadı avı’ ve ‘seçimlere siyasi müdahale’ tepkisini gösterdi. Gelecek hafta mahkemeye çıkması beklenen Trump'a kelepçe takılıp takılmayacağı ise tartışma konusu.