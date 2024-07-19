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ABD'de Trump'a suikast girişimi zanlısı Crooks'un babasının polisi aradığı iddia edildi

Eski ABD Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan zanlı Thomas Matthew Crooks'un babasının, "oğlunun hareketlerinden endişe duyduğu" gerekçesiyle polisi aradığı öne sürüldü.

12:39 - 19/07/2024 Cuma
AA
Thomas Matthew Crooks
Thomas Matthew Crooks

BBC'nin haberine göre, suikast girişimi zanlısı Crooks'un babası, oğlunun haber vermeden ortadan kaybolduğu ve eşiyle birlikte çocukları için endişe duydukları gerekçesiyle polisi aradı.


Aramanın tam olarak hangi tarihte yapıldığı ve içeriğinin ne olduğunun bilinmediği iddia edildi. Baba Crooks'un güvenlik güçleriyle oğullarının suikast girişimi öncesi görüştüğünün tahmin edildiği belirtildi.


Bu arada, Crooks'un ebeveynlerinin soruşturmada Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile işbirliği yaptıkları bilgisi paylaşıldı.


Daha önce ulaşılan bilgilerde de zanlı Crooks'un telefonunda Trump ve ABD Başkanı Joe Biden'in resimlerinin bulunduğu, ayrıca internet kayıtlarında "merminin uzun mesafede rüzgara karşı gidişi" konusunda aramalar yaptığı ifade edilmişti.


Crooks'un ayrıca Trump kürsüye çıkmadan 1 saatten önce sırtında çantayla meydanda dolaştığı, elindeki telemetre aleti ile ölçümler yaparken kolluk kuvvetlerinin dikkatini çektiği de belirtilmişti.


Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.


FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

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#Thomas Matthew Crooks
#Trump
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