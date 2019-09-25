Dünya ABDde Trumpın azledilmesi için il resmi girişimde bulunuldu
AMERİKA

ABD'de Trump'ın azledilmesi için il resmi girişimde bulunuldu

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın görevinden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını açıkladı. Pelosi, "Trump, yaptıklarının hesabını vermeli. Hiç kimse hukuğun üzerinde değildir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın görevinden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını açıkladı.

Pelosi, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat vekilleri ile yaptığı görüşmenin ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı ve Demokrat Joe Biden'ın soruşturulmasını istediğini itiraf ettiğini belirten Pelosi, "Trump'ın eylemleri ulusal güvenliğimizi baltalıyor." dedi.

Trump'ın azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıklayan Pelosi, "Trump, yaptıklarının hesabını vermeli. Hiç kimse hukuğun üzerinde değildir." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD tarihinde hakkında azil süreci başlatılan 4. başkan.

ABD'de "Biden" iddiaları

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, cuma günü, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.

Haberde, Trump'ın, Zelenskiy'e, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki iş anlaşmalarını araştırması için avukatı Rudy Giuliani ile çalışması gerektiğini söylediği iddia edilmişti.

Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunarak, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca dün ABD basınında, Trump'ın Ukrayna liderine, sadece Biden ve ailesini soruştururlarsa yardım edeceğini şart koştuğu da öne sürülmüştü. Trump ise bugün, söz konusu telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

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Trump, bugün söz konusu telefon görüşmesinin dökümlerinin yayımlanması talimatı verdiğini belirtmişti.

Demokratlar ise iddianın doğru olması durumunda Trump'ın siyasi rakibine zarar verme peşinde olduğunu belirterek, ABD Başkanı'na tepki gösteriyor.

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