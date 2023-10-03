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Dünya

ABD’de uçak kazası: Senatör ve ailesi hayatını kaybetti

ABD'de Piper PA-28-140 tipi tek motorlu uçağın düşmesi sonucu dört kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatı kaybedenlerin Kuzey Dakota Senatörü Doug Larsen, eşi ve 2 çocuğu olduğu belirtildi.

00:53 . 3/10/2023 Salı
AA
Kuzey Dakota Senatörü Doug Larsen ve ailesi uçak kazasında öldü.

Kuzey Dakota Senatörü Doug Larsen ve ailesi uçak kazasında öldü.

ABD'nin Utah eyaletinde uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Grand Bölgesi Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, uçağın, dün akşam Utah eyaletine bağlı Moab kasabasının yaklaşık 24 kilometre kuzeyindeki Canyonlands Havaalanı'ndan kalkışından kısa süre sonra düştüğü duyuruldu.

Açıklamada, uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kuzey Dakota Eyalet Senatosu Çoğunluk Lideri David Hogue'un senatörlere gönderdiği taziye mesajında, kazada hayatı kaybedenlerin Kuzey Dakota Senatörü Doug Larsen, eşi ve 2 çocuğu olduğu belirtildi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Piper PA-28-140 tipi tek motorlu uçağın yaptığı kazanın soruşturulduğu belirtildi.



#Doug Larsen
#KAZA
#Utah eyaleti
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