ABD’de uçak kazası: Senatör ve ailesi hayatını kaybetti

Grand Bölgesi Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, uçağın, dün akşam Utah eyaletine bağlı Moab kasabasının yaklaşık 24 kilometre kuzeyindeki Canyonlands Havaalanı'ndan kalkışından kısa süre sonra düştüğü duyuruldu.

Kuzey Dakota Eyalet Senatosu Çoğunluk Lideri David Hogue'un senatörlere gönderdiği taziye mesajında, kazada hayatı kaybedenlerin Kuzey Dakota Senatörü Doug Larsen, eşi ve 2 çocuğu olduğu belirtildi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Piper PA-28-140 tipi tek motorlu uçağın yaptığı kazanın soruşturulduğu belirtildi.