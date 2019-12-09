ABD'de uçakta yolcuyu akrep soktu: Akrebin uçağa nasıl girdiği belirlenemedi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya ile kararlı duruşumuzu devam ettireceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Meclis Toplantısı'nda konuştu. Libya ile Akdeniz mutabakatına ilişkin açıklama yapan Erdoğan "Türkiye Libya arasında imzalanan mutabakat metni ile oyunlar bozuldu. Şu anda biz Libya'daki bu kararlı duruşumuzu devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Libya ile Türkiye arasında gayet ilginç, gayet güzel bir hat inşa edildi" açıklamasında bulundu.