ABD'de yeni kriz: Sınırda silah ve uyuşturucunun yanında yumurta kaçakçılığı operasyonları da yapılıyor

ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Ekonomistler, enflasyonun 2023'te düşmesini beklerken, resesyon risklerinin oldukça yüksek olduğunu belirtiyor. ABD'de enflasyon Kasım ayında yıllık yüzde 7,1 ile yüzde 7,3 olan beklentinin altında gelmişti. Yatırımcılar şimdi de Aralık ayı TÜFE kararına odaklandı. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanıyor?