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Dünya

ABD'de yeni kriz: Sınırda silah ve uyuşturucunun yanında yumurta kaçakçılığı operasyonları da yapılıyor

ABD'de geçtiğimiz yıl şubatta başlayan kuş gribi salgınından milyonlarca tavuk etkilendi. Ülkede üretimdeki yetersizlik ve yüksek enflasyon nedeniyle yumurta fiyatlarında ciddi artış olurken, Meksika sınırındaki yumurta kaçakçılığı ise %108 oranında arttı. ABD'de sınır hattında silah ve uyuşturucu operasyonlarının yanı sıra yumurta kaçakçılığı ile de mücadele başladı.

13:45 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
ABD'de yumurta krizi. Meksika'dan kaçak yumurta getiriyorlar.

ABD'de yumurta krizi. Meksika'dan kaçak yumurta getiriyorlar.

ABD'de başlayan kuş gribi nedeniyle ülkede yumurta üretimi minimuma indi. Marketlerde bir ay önce 12'li paketi 2 ila 4 dolar arasında olan yumurtaların fiyatları şimdi 5 ila 7 dolar arasında değişiyor. ABD-Meksika sınırındaki yetkililer son zamanlarda ABD'ye yasa dışı yollardan yumurta sokma girişimlerinde bir artış olduğunu açıkladı.


Meksika'dan kaçak yumurta


ABD'de yumurta fiyatları artmaya devam ederken, ülkeye Meksika'dan yasa dışı yollarla ucuz yumurtalar getirilmeye başlandı. Yetkililer, pişmemiş yumurtaları taşımanın hastalık riski taşıdığını ve kaçakçılara para cezası kesileceğini ifade etti.

San Diego gümrük yetkilisi Jennifer De La O, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''
Son zamanlarda giriş limanlarımızda yakalanan yumurta sayısında bir artış fark ettik. Bir hatırlatma olarak, pişmemiş yumurtaların Meksika'dan ABD'ye girişi yasaktır. Tarım ürünlerinin beyan edilmemesi 10.000 dolara varan cezalarla sonuçlanabilir.
" ifadelerini kullandı.






#ABD
#Yumurta
#Kriz
1 hour ago
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ABD'de yeni kriz: Sınırda silah ve uyuşturucunun yanında yumurta kaçakçılığı operasyonları da yapılıyor
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