ABD'de yeni kriz: Sınırda silah ve uyuşturucunun yanında yumurta kaçakçılığı operasyonları da yapılıyor

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ABD'de yumurta krizi. Meksika'dan kaçak yumurta getiriyorlar.
ABD'de başlayan kuş gribi nedeniyle ülkede yumurta üretimi minimuma indi. Marketlerde bir ay önce 12'li paketi 2 ila 4 dolar arasında olan yumurtaların fiyatları şimdi 5 ila 7 dolar arasında değişiyor. ABD-Meksika sınırındaki yetkililer son zamanlarda ABD'ye yasa dışı yollardan yumurta sokma girişimlerinde bir artış olduğunu açıkladı.
ABD'de yumurta fiyatları artmaya devam ederken, ülkeye Meksika'dan yasa dışı yollarla ucuz yumurtalar getirilmeye başlandı. Yetkililer, pişmemiş yumurtaları taşımanın hastalık riski taşıdığını ve kaçakçılara para cezası kesileceğini ifade etti.