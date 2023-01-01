ABD'de yumurta krizi: 60 milyon tavuk hastalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yumurta krizi var. Yumurta fiyatları son 50 yılın en yüksek seviyesinde. Marketlerde bir ay önce 12'li paketi 2 ila 4 dolar arasında değişen yumurtaların fiyatları şimdi 5 ila 7 dolar arasında değişiyor.





NTV'nin haberine göre bu kadar artışın tek bir sebebi var. O da tavuklar arasında baş gösteren bir hastalık. Hastalanmayan, hayatta kalmayı başaran tavuklar da strese girdiler, yumurtlamayı bıraktılar. ABD'de özellikle yumurta krizinin arkasındaki sebep enflasyonun yüksek olması değil, tavukların arasındaki hastalık. Çünkü bu hastalık, ABD'nin genelinde yaklaşık 60 milyon tavuğun telef olmasına sebep oldu. Telef olmayan tavuklar da stresten dolayı yumurtlamayı bıraktılar. Bu durum marketlere yansıdı.





Şu an ABD'de, özellikle batı eyaletlerde marketlere gittiğinizde yumurta bulmak çok kolay değil. Yumurta bulunsa dahi istediğiniz kadar satın alamıyorsunuz. Sadece bir paket satılıyor. Bu yüzden birçok uzman şunu dile getiriyor; ''Umarız bu hastalık, sadece ABD ile sınırlı kalır. Aksi takdirde dünyanın diğer ülkelerine yayılırsa, oldukça küresel bir yumurta krizi baş gösterebilir.