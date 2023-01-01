ABD üretici fiyatlarında pandemiden beri en büyük düşüş

ABD'de aylardır devam eden enflasyonist baskıların ardından üretici fiyatları 2022'nin son ayında yavaşladı. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre ÜFE aylık yüzde 0,5 düştü. Bu, Nisan 2020'den beri en büyük düşüş oldu. ÜFE yıllık bazda yüzde 6,2 arttı.

YILLIK YÜZDE 5,5 ARTTI

ÜFE'de aylık yüzde 0,1 düşüş, yıllık yüzde 6,8 artıştı. Enerji ve gıda fiyatlarındaki düşüş üretici enflasyonundaki düşüşe katkı sağladı. Gıda ve enerjiyi içermeyen çekirdek ÜFE aylık yüzde 0,1, yılık yüzde 5,5 arttı. Ülkede geçen hafta açıklanan tüketici enflasyonu da yavaşlamıştı.

FED FAİZ ARTIŞINA DEVAM EDECEK

Ancak bu yavaşlamaya rağmen Fed'in faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Yine bugün açıklanan veriye göre perakende satışlar Aralık ayında yüzde 1,1 ile yüzde 0,9'luk tahminin üzerinde düştü. Yakıt ve otomobil hariç satışlar yüzde 0,7 düştü.











