Ekonomi ABD enflasyon rakamları açıklandı
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD enflasyon rakamları açıklandı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2022'de aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 6,5 arttı.

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Haber Merkezi Diğer
ABD enflasyon rakamları açıklandı
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ABD aralık ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) yıllık yüzde 6,5’e geriledi. Aylık TÜFE ise yüzde -0,1 oldu.

ABD'de enflasyon kasımda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 7,1 yükselmişti. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentisi ise yıllık artışın aralıkta yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e yavaşlaması yönündeydi. Ekonomistler aylık enflasyonun ise yüzde -0,1 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyordu.

Enflasyon rakamları Fed’in faiz politikası için belirleyici bir nitelik taşıyor. Marttaki toplantıda Fed’in 25 baz puanlık faiz artışına gidileceğine yönelik beklentiler öne çıksa da, bugün açıklanan verilerin ardından söz konusu fiyatlamalardaki değişimler de piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

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