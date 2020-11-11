Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABDdeki başkanlık seçiminde Alaska eyaletini Trump kazandı
AMERİKA

ABD'deki başkanlık seçiminde Alaska eyaletini Trump kazandı

ABD'deki başkanlık seçiminde Alaska eyaletini Trump kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Alaska eyaletini, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Trump kazandı. Bu sonuçla Trump, eyaletteki 3 delegeyi de hanesine yazdırarak 217 delegeye ulaştı.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

Amerikan basınının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, ABD Başkanı Donald Trump Alaska eyaletindeki oyların yüzde 56,9'unu alarak seçimleri kazandı.

  • Bu sonuçla Demokrat rakibi Biden'ı geride bırakan Trump, eyaletteki 3 delegeyi hanesine yazdırarak 217 delegeye ulaştı.

Öte yandan, resmi olmayan sonuçlara göre 279 delegeye ulaşan Joe Biden, başkanlık koltuğunu garantiledi. Toplam 42 delegesi olan Kuzey Carolina, Georgia ve Arizona eyaletlerinde ise sonuçlar henüz netleşmedi.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

ABD'nin en sıra dışı başkanı: Donald Trump
OYNAT 02:10
ABD'nin en sıra dışı başkanı: Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihinin en sansasyonel başkanı. Yaptığı açıklamalar, gazetecilerle tartışmaları, iç ve dış politikada aldığı kararları çok konuşulan Trump, ABD'nin en 'tuhaf' başkanlık dönemlerinden birine imza attı.


Alaska'da Senato yarışının galibi de Cumhuriyetçi aday oldu

Başkanlık seçimleri ile yapılan Kongre seçimlerinde Alaska eyaletindeki 1 senato koltuğu için yapılan seçimlerin galibi Cumhuriyetçi aday Dan Sullivan oldu.

Böylece 100 sandalyeli Senato'da Cumhuriyetçiler 49, Demokratlar 48 sandalyeye ulaştı. Cumhuriyetçi Tom Tills'in yarışı önde götürdüğü Kuzey Carolina'da henüz sonuçlar duyurulmazken, Georgia'daki iki Senato koltuğu için seçimler, hiçbir adayın yüzde 50 oy oranına ulaşmaması nedeniyle ocak ayındaki ikinci tura kaldı.

Biden: Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi utanç verici
DÜNYA
Biden: Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi utanç verici

Pentagon darbesi: Kritik görevlere YPG sempatizanları atandı
DÜNYA
Pentagon darbesi: Kritik görevlere YPG sempatizanları atandı
Abone Ol Google News
Türkiye ve Rusyadünyayı şekillendiriyor

Türkiye ve Rusya
dünyayı şekillendiriyor

Avrupa basınında Karabağ zaferi.
Biz kapalı kapılar ardında iş yapmayız

Biz kapalı kapılar
ardında iş yapmayız

​AK Parti'den İYİ Partili Özdağ'ın iddialarına sert tepki.
Pentagon, Trumpın gitmesini bekleyemedi

Pentagon, Trump'ın gitmesini bekleyemedi

Kritik görevlere YPG sempatizanları atandı.
Çay demleyerek kutladık

Çay demleyerek kutladık

​Dünya onları konuşuyor: İşe bisikletle gidip gelen iki milyarder Türk

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nahçıvan ve Azerbaycan arasında yol inşa edilecek.
Kiracı değil işgalci

Kiracı değil işgalci

​Badana bahanesiyle anahtarı alıp eve girdi bir türlü çıkmıyor...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.