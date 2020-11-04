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Dünya ABDdeki başkanlık seçimlerinde Trump ve Biden kaç delegeye ulaştı?
AMERİKA

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Trump ve Biden kaç delegeye ulaştı?

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 103, Demokrat aday Biden 122 delegeye ulaştı.

Haber Merkezi AA
Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden.
Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

  • Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da 7, Tennessee'de 11, Alabama'da 9, Mississippi'de 6, West Virginia'da 5, Kentucky'de 8, Tennessee ve Indiana'da 11'er, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Wyoming ve Nebraska'da 3'er, Louisiana'da 8, Arkansas'ta 6 delegeyi hanesine yazdırdı.

Öte yandan Demokrat aday Biden, Vermont'ta 3, Illinois'te 20, Virginia'da 13, New Jersey'de 14, Delaware'de 3, Massachusetts'te 11, Maryland'da 10, New York'ta 29, Colorado'da 9, Connecticut'ta 7, Washington DC'de de 3 delege aldı.

Böylece Trump toplam 103 delegeye ulaşırken, rakibi Biden 122 delege kazandı.

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