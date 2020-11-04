ABD'deki başkanlık seçimlerinde Trump ve Biden kaç delegeye ulaştı? ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 103, Demokrat aday Biden 122 delegeye ulaştı.

Haber Merkezi 04 Kasım 2020, 06:49 Son Güncelleme: 04 Kasım 2020, 07:02 AA