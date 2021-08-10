ABD'den Afganistan'ın komşularına 'güç kullanarak iktidara gelen Taliban'ı tanımayın' talebi

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban temsilcileri ile görüşmelerde bulunmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya gitti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Halilzad'ın, Katar'da “Afganistan'daki hızla kötüleşen duruma ortak bir uluslararası cevabın formüle edilmesine yardımcı olmak” amacıyla çalışmalar yürüteceği ifade edildi.

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Halilzad'ın Taliban'a “Afganistan’da istikrar ve kalkınmanın tek yolu olan siyası uzlaşının” sağlanması ve askeri saldırıların durdurulması için baskı yapacağı belirtilen açıklamada, Özel Temsilci'nin komşu ülkelerden, Afganistan'da "güç kullanarak iktidara gelen bir Taliban hükümetinin tanınmaması" hususunda taahhüt isteyeceği kaydedildi.

Halilzad’ın gelecek günlerde bölgesel güçlerle ve çok taraflı örgütlerle Taliban’ın müzakere masasına dönmesine yönelik görüşmeler yapması planlanıyor.

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Taliban'ın kuzey vilayetlerine yönelmesi

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.

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ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

Taliban, son dört günde biri ülkenin güneybatısında, diğer beşi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam altı vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.

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Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 28'ini halen kontrolünde tutuyor.

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Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.