ABD'den ikiyüzlü tavır: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soykırım olduğuna inanmıyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, basın toplantısında konuştu.





Sullivan, yüzde 70'e yakını çocuk ve kadınlardan oluşan 35 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için "Gazze'de olup bitenlerin bir soykırım olduğuna inanmıyoruz. Bu öneriyi kesin bir şekilde reddettiğimiz kayıtlara geçti" ifadelerini kullandı.





"Soykırım için niyete odaklanmayı içeren uluslararası kabul görmüş terimi kullanıyoruz" şeklinde konuşan Sullivan, bu konuda UAD'de İsrail'e karşı açılan soykırım davasında hukuki analizle desteklenen bir sunum yaptıklarını da kaydetti.





Sullivan, öte yandan, İsrail'e saldırılarında sivillere zarar vermemek için daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulunarak, "İsrail'in masum sivillerin korunması ve refahını sağlamak için daha fazlasını yapabileceğine ve yapması gerektiğine inanıyoruz" dedi.





Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.



