ABD'den İran'a tehdit: Kötü bir seçim yaparlarsa altyapı ve enerjiye bombalar yağacak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın katılımıyla Pentagon’da ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda İranlı askeri yetkililere seslenen Hegseth, Tahran'ın adımlarını yakından takip ettiklerini belirterek, iki ülkenin askeri kapasiteleri arasında büyük bir uçurum bulunduğunu ve ortada adil bir güç dengesinin olmadığını kaydetti.

İran'ın askeri gücünün büyük ölçüde kırıldığını ileri süren Hegseth, vurulan tesislerdeki füze ve fırlatıcı enkazlarının çıkarılmaya çalışıldığını ancak Tahran yönetiminin bu mühimmatları yeniden üretecek kapasitesinin kalmadığını iddia etti. Amerikan ordusunun tarihindeki en güçlü konumunda olduğunu savunan Bakan, istihbarat faaliyetlerine eskisinden çok daha fazla ağırlık verdiklerini dile getirdi.

Hegseth, İran'ın atacağı adımların sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde ise Tahran yönetiminin kötü bir seçim yapması durumunda ülkenin kritik altyapı tesislerinin, elektrik ve enerji santrallerinin ağır bir bombardımana tutulacağını belirtti. Bu tür bir yıkımı tercih etmeyeceklerini ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla anında harekete geçebilecek şekilde teyakkuzda olduklarını vurgulayan Hegseth, Trump tarafından detayları duyurulacak olan yeni ablukanın, krizin çözümü için kullanılabilecek en ılımlı yöntem olduğunu savundu.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyet iddialarına da değinen Hegseth, bölgedeki deniz trafiği kontrolünün tamamen ABD Donanmasının elinde olduğunu ifade etti. İran'ın hem kendi halkının hem de küresel güvenliğin menfaati adına makul bir anlaşmaya varması ve akıllıca bir tercih yapması gerektiğini vurgulayan Hegseth, bu süreçte Pentagon’un tetikte beklemeyi sürdüreceğini aktardı.









Hegseth ayrıca, İran lideri Mücteba Hamaney'in durumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu. Hamaney'den şu an için net bir haber alınamadığını ve ortada ciddi bir korku ikliminin bulunduğunu iddia eden Hegseth, İran liderinin hayatta kalmasına rağmen saldırılarda ağır yaralandığına ve yüzünün tanınmayacak hale geldiğine inandıklarını ileri sürdü.



