ABD'den Ukrayna'ya M1 Abrams sevkiyatı: 31 adet tank gönderecekler

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ABD Başkanı Joe Biden.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında, Ukrayna'ya bir Ukrayna taburuna denk gelen 31 adet M1 Abrams tankı temin edileceğini duyurdu.
Tankların Ukrayna'nın topraklarını savunma ve stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesini artıracağını kaydeden Biden, "Abrams tankları dünyanın en yetenekli tankları." değerlendirmesinde bulundu.
Biden, tankların bakım ve idaresinin son derece karmaşık olduğunu ve bu kapsamda Ukraynalı askerlere en kısa sürede lojistik, bakım ve tankların kullanımı konusunda eğitim vereceklerini belirtti.
Müttefiklerin Ukrayna'ya yardımlarının da bu kapsamda değerli olduğunu vurgulayan Biden, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını verme kararından dolayı Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'a minnettar olduğunu söyledi.
Biden, "Şansölye'ye liderliği ve Ukrayna'yı desteklemek için ortak çabalarımıza olan kararlı bağlılığı için teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.
Biden, ittifakın diğer üyeleri İngiltere, Hollanda, Kanada, Slovakya, Norveç, Fransa, Polonya, Danimarka, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın yanı sıra Finlandiya'ya da Ukrayna'ya gönderdikleri yardımlar için teşekkür etti.
Diğer taraftan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bugün doğum günü olduğunu hatırlatan Biden, dün itibarıyla 11. ayını dolduran savaşta Ukrayna'ya olan desteğin sonuna kadar devam edeceğinin altını çizdi.