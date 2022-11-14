AB'de göçmen kavgası: Üye ülkeler birbirlerine karşı bildiri yayınladı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasındaki göçmen kavgasında gerilim zirveye tırmandı. İtalya, Malta, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yayımladıkları ortak açıklamayla, AB’nin düzensiz göçmenlerin yeniden yerleştirilmesine yönelik programına dair ‘hayal kırıklığı’ duyduklarını belirtti. İtalya, Malta ve GKRY’nin içişleri bakanları ile Yunanistan Göç Bakanı’nın imzaladığı ortak açıklamada, dört ülkenin Akdeniz’den gelen düzensiz göçmenler için AB içinde ilk varış noktaları olduğuna işaret edilerek, göçmenlerin yeniden yerleştirilmesine yönelik anlaşmalara uyulmamasının ‘üzücü olduğu’ bildirildi.

2019 yılında İtalya, Malta, Fransa ve Almanya İçişleri Bakanları’nın, AB dönem başkanı Finlandiya ve Avrupa Komisyonu’nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos ile birlikte Malta’da yaptığı zirveden, göçmenlerin dağıtımıyla ilgili uzlaşı çıkmıştı. Taslak metne göre, Akdeniz’de sivil toplum kuruluşlarına ait yardım gemileri ya da devletlere ait teknelerle kurtarılan göçmenlerin hangi limana çıkarılacağı konusunda ‘gönüllülük esasına dayalı dönüşümlü bir sistem’ oluşturulacağı, bu göçmenlerin AB ülkeleri arasında dağıtımının ise zorunluluk esasına dayalı olarak belirli kotalara göre yapılacağı kaydedilmişti. Geçen ay da ülkeler, göçmenlerin üye ülkeler arasında ‘gönüllü’ şekilde dağıtımını öngören bildirgeyi onaylamıştı.

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ÜYE ÜLKELER SÖZÜNDE DURMADI

4 Avrupa ülkesi tarafından yapılan ortak açıklamada; İtalya, Yunanistan, Malta ve GKRY’nin, Akdeniz’deki göç krizinin en ağır yükünü taşıdığı belirtildi. Tüm AB ülkeleri arasında göçmenlerin adil şekilde paylaşılacağı inancıyla, 10 Haziran’da geçici ve gönüllü bir yer değiştirme mekanizması kuran siyasi bildirgeye imza attıklarını ifade eden dört üye devlet, yeniden yerleştirme konusunda diğer ülkelerin üstlendiği taahhütlerin, göçmen sayısına nazaran çok düşük kaldığını bildirdi. Yayımlanan metinde, “Söz konusu mekanizma bugüne kadar göçmen krizinde ön saflarda yer alan ülkelerin yükünü hafifletmede zayıf kaldı. Diğer üyeler çok az sayıda göçmeni almayı kabul etti. Bu durum AB’ye karşı hayal kırıklığı yaşamamıza sebep oldu” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Akdeniz’de kurtarma operasyonu yapan sivil toplum kuruluşlarına ait gemilere de ‘uluslararası hukuka riayet etme’ uyarısı yapıldı.

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FRANSA VE İTALYA BİRBİRİNE GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde de kurtardığı 234 göçmenle 20 günden fazla süre Akdeniz’de yanaşacak liman arayan Okyanus Vikingi adlı gemi, Fransa ile İtalya arasında krize neden olmuştu. Göçmen karşıtlığıyla tanınan yeni İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, Vikingi ile birlikte göçmenleri kurtaran 3 sivil toplum kuruluşu gemisinin yanaşmasına izin vermemesiyle başlayan gerginlik, Paris ve Roma’yı karşı karşıya getirmişti. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, “İtalya bu olayda çok insanlık dışı davrandı. İtalyan makamları profesyonel değildi. Bu gemiyi 20 gün boyunca öylece bıraktılar ve bunun elbette birtakım sonuçları olacaktır” demiş; İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise “İtalya sadece bu yıl 90 bin göçmeni kabul etmişken Fransa’nın 234 göçmeni kabul etme talebine gösterdiği tepki tamamen anlaşılmazdır” sözleriyle Paris’ten gelen açıklamaya tepki göstermişti. Meloni de Paris’in açıklamasını “saldırgan, anlaşılmaz ve haksız” olarak niteleyerek sert şekilde eleştirmişti.

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Kriz tırmanacak

Fransa, göçmenlerin çeşitli ülkelere paylaştırılmasını öngören yeniden yerleştirme mekanizmasına katılımını geçici olarak askıya aldı. Bunun yanı sıra İtalya ile olan sınırlarında kontrolleri güçlendirme kararı alan Paris, önümüzdeki günlerde İtalya’nın davet edilmeyeceği bir konferans düzenlemeyi planlıyor. Son yayımlanan bildiri ise yaşanan göçmen krizinin yalnızca Fransa ile İtalya arasında kalmayacağını ve AB genelinde gerilimi tırmandıracağını gözler önüne serdi.