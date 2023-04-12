AB'den Azerbaycan ve Ermenistan'a toprak bütünlüğüne saygı çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki çatışmalara ilişkin, "Eğer Minsk Üçlüsü burada adil bir şekilde, kararlı bir şekilde yürüyüp, netice alacağı adımları atmış olsaydı, bugünlere gelmemiş olurduk. Ama maalesef burada Minsk Üçlüsü'nün zaafları durumu bu noktaya taşımış oldu. Bu Nükleer silah konusunda dünyanın Ermenistan'ın bu olumsuz niyetleri karşısında hassas olmasını ben de istedim" dedi.