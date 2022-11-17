AB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres'e tahıl koridoru teşekkürü

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, tahıl koridoru anlaşmasının Türkiye'nin arabuluculuğuyla 120 gün daha uzatılmasıyla ilgili tebrik mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı paylaşım yapan Leyen "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin anlaşma için kutluyorum." ifadesini kullandı.

'DÜNYA İÇİN İYİ BİR HABER'

Von der Leyen, bu girişimin "AB Dayanışma Yolları" ile birlikte Rusya'nın sürdürdüğü savaşa rağmen küresel gıda kıtlığının önlenmesine ve gıda fiyatlarının düşmesine yardımcı olduğunu belirtti. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de söz konusu girişimle Ukrayna'dan 10 milyon tondan fazla tahıl ihraç edildiğini, anlaşmanın yenilenmesinin tahıl ve gübrelere şiddetle ihtiyaç duyan dünya için iyi bir haber olduğunu kaydetti.

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DÜNYA Ukrayna duyurdu: Tahıl sevkiyatı anlaşması uzuyor

19 KASIM'DA SONA ERECEKTİ

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı. Anlaşmanın süresi 19 Kasım'da sona erecekti.