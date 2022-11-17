Dünya ABden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterrese tahıl koridoru teşekkürü
AVRUPA

AB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres'e tahıl koridoru teşekkürü

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşıladığını belirterek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
ABden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterrese tahıl koridoru teşekkürü
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, tahıl koridoru anlaşmasının Türkiye'nin arabuluculuğuyla 120 gün daha uzatılmasıyla ilgili tebrik mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı paylaşım yapan Leyen "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin anlaşma için kutluyorum." ifadesini kullandı.

'DÜNYA İÇİN İYİ BİR HABER'

Von der Leyen, bu girişimin "AB Dayanışma Yolları" ile birlikte Rusya'nın sürdürdüğü savaşa rağmen küresel gıda kıtlığının önlenmesine ve gıda fiyatlarının düşmesine yardımcı olduğunu belirtti. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de söz konusu girişimle Ukrayna'dan 10 milyon tondan fazla tahıl ihraç edildiğini, anlaşmanın yenilenmesinin tahıl ve gübrelere şiddetle ihtiyaç duyan dünya için iyi bir haber olduğunu kaydetti.

Ukrayna duyurdu: Tahıl sevkiyatı anlaşması uzuyor
DÜNYA
Ukrayna duyurdu: Tahıl sevkiyatı anlaşması uzuyor

19 KASIM'DA SONA ERECEKTİ

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı. Anlaşmanın süresi 19 Kasım'da sona erecekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridoru anlaşması uzadı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridoru anlaşması uzadı
Kadıköyde metrobüs kazası

Kadıköy'de
metrobüs kazası

​Kontrolden çıktı: Belediyenin bahçe duvarına çarptı.
Acı veda

Acı veda

​Köpeklerden kaçarken hayatını kaybetmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan G20 Zirvesi dönüşü önemli açıklamalar: Terör provokasyonuna pabuç bırakmayız

Anadolu'da ilk kez ortaya çıktı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Tahıl Anlaşması dört ay daha uzatıldı.

​Uzman isim açıkladı: Doğru bilinen yanlışlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.