Dünya ABden İran açıklaması İlave yaptırımlar değerlendirilecek
AVRUPA

AB'den İran açıklaması: İlave yaptırımlar değerlendirilecek

Avrupa Birliği (AB) dış politikadan sorumlu yetkilisi Josep Borrell, birliğin İran’a yönelik yeni yaptırımlar uygulamayı değerlendirdiğini söyledi. İnsan hakları kuruluşları, geçen haftalarda İran’daki hükümet karşıtı eylemlerde kolluk kuvvetlerinin şiddetli müdahalelerinde yüzlerce kişinin yaralandığını, binlerce kişinin ise gözaltına alındığını bildirmişti.

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ABden İran açıklaması: İlave yaptırımlar değerlendirilecek
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Avrupa Birliği (AB) dış politikadan sorumlu yetkilisi Josep Borrell, birliğin İran’a yönelik yeni yaptırımlar uygulamayı değerlendirdiğini söyledi.

İnsan hakları kuruluşları, geçen haftalarda İran’daki hükümet karşıtı eylemlerde kolluk kuvvetlerinin şiddetli müdahalelerinde yüzlerce kişinin yaralandığını, binlerce kişinin ise gözaltına alındığını bildirmişti.

İran’da geçen ay 22 yaşındaki Mahsa Amini ahlak polisi tarafından gözaltına alınması sonrasında hayatını kaybetmiş, ardından başlayan protesto gösterileri ülke geneline yayılmıştı.

Prag’da gazetecilere konuşan Borrell, AB dışişleri bakanlarının İran’a yönelik yeni yaptırımları bir sonraki toplantılarında görüşeceklerini söyledi.

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